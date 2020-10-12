為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被愛貓咬傷後送醫不治！女子體內驗出「變異狂犬病」病毒

    哥倫比亞1名女子上個月被自家愛貓咬傷，不料卻出現高燒症狀，送醫不治。貓咪示意圖，與本文中人物無關。（法新社）

    哥倫比亞1名女子上個月被自家愛貓咬傷，不料卻出現高燒症狀，送醫不治。貓咪示意圖，與本文中人物無關。（法新社）

    2020/10/12 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞1名女子上個月被自家愛貓咬傷，不料卻出現高燒症狀，送醫不治。近日解剖報告出爐，這名女子死於變異的狂犬病病毒，不排除是家中寵物貓遭蝙蝠攻擊後感染病毒，間接害死主人。

    綜合外媒報導，一名住在哥倫比亞烏伊拉省（Departamento del Huila）首府內瓦市（Neiva）的女子，9月25日被自家愛貓咬傷，看似無傷大雅的傷口卻讓她出現高燒以及神智不清的狀況，送到急診病房急救仍不治身亡。

    本月9日解剖報告出爐，哥倫比亞國家衛研所和相關單位接獲後指出，這名女子死於變異的狂犬病病毒，這類病毒來自野生蝙蝠；烏伊拉省衛生部長更認為，可能是女子家中的貓先前遭到蝙蝠攻擊，感染病毒後又咬傷主人，間接導致女子身亡。

    烏伊拉省衛生相關部門接獲結果後隨即發出「紅色衛生警報」，以求積極尋找患有該類型狂犬病的動物以及民眾，阻絕進一步的傳播；內瓦市衛生部的工作人員也透露，近1個禮拜他們已經替3千多隻貓狗接種狂犬病疫苗，今年年底前預計會為2萬9千隻狗和1萬隻貓進行接種工作。

    這名工作人員強調，此舉是預防狂犬病在城市內傳播，目前經大範圍排查後，掌握接種範圍已經達到61％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    染狂犬病白鼻心現蹤花蓮成首例 鄰近家犬貓今緊急施打疫苗
    2020/01/22 11:37

    染狂犬病白鼻心現蹤花蓮成首例 鄰近家犬貓今緊急施打疫苗
    闖入白河民宅咬人！ 南市10日出現今年首例鼬獾傷人事件
    2020/01/21 17:00

    闖入白河民宅咬人！ 南市10日出現今年首例鼬獾傷人事件

    疲勞眼掰掰　顧眼保養報你知
    遊玉山請留意！ 主動攻擊遊客的鼬獾驗出狂犬病病毒
    2020/01/13 15:38

    遊玉山請留意！ 主動攻擊遊客的鼬獾驗出狂犬病病毒
    昔為納粹生化武器研發地 德國「惡魔島」變身新疫苗研發重鎮
    2019/12/28 23:57

    昔為納粹生化武器研發地 德國「惡魔島」變身新疫苗研發重鎮
    狂犬病？龍潭、大溪山區驚見鼬獾屍體 動保處這樣說
    2019/11/13 18:03

    狂犬病？龍潭、大溪山區驚見鼬獾屍體 動保處這樣說
    國際今日熱門
    TED大會談氣候變遷 教宗：不能像擠柳丁一樣壓榨地球
    2020/10/11 14:20

    TED大會談氣候變遷 教宗：不能像擠柳丁一樣壓榨地球

    川普不滿未公開希拉蕊「電郵門」資料 龐皮歐證實：選前公布
    2020/10/11 15:57

    川普不滿未公開希拉蕊「電郵門」資料 龐皮歐證實：選前公布

    噁！ 中國女泰國做魚療「爽到失禁」 整池小魚被「尿死」暴斃
    2020/10/11 14:53

    噁！ 中國女泰國做魚療「爽到失禁」 整池小魚被「尿死」暴斃

    武肺疫情蔓延軍中 美海軍作戰部長：近200艘艦艇出現過病例
    2020/10/11 14:03

    武肺疫情蔓延軍中 美海軍作戰部長：近200艘艦艇出現過病例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播