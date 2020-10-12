被愛貓咬傷後送醫不治！女子體內驗出「變異狂犬病」病毒

哥倫比亞1名女子上個月被自家愛貓咬傷，不料卻出現高燒症狀，送醫不治。貓咪示意圖，與本文中人物無關。（法新社）

2020/10/12 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞1名女子上個月被自家愛貓咬傷，不料卻出現高燒症狀，送醫不治。近日解剖報告出爐，這名女子死於變異的狂犬病病毒，不排除是家中寵物貓遭蝙蝠攻擊後感染病毒，間接害死主人。

綜合外媒報導，一名住在哥倫比亞烏伊拉省（Departamento del Huila）首府內瓦市（Neiva）的女子，9月25日被自家愛貓咬傷，看似無傷大雅的傷口卻讓她出現高燒以及神智不清的狀況，送到急診病房急救仍不治身亡。

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本月9日解剖報告出爐，哥倫比亞國家衛研所和相關單位接獲後指出，這名女子死於變異的狂犬病病毒，這類病毒來自野生蝙蝠；烏伊拉省衛生部長更認為，可能是女子家中的貓先前遭到蝙蝠攻擊，感染病毒後又咬傷主人，間接導致女子身亡。

烏伊拉省衛生相關部門接獲結果後隨即發出「紅色衛生警報」，以求積極尋找患有該類型狂犬病的動物以及民眾，阻絕進一步的傳播；內瓦市衛生部的工作人員也透露，近1個禮拜他們已經替3千多隻貓狗接種狂犬病疫苗，今年年底前預計會為2萬9千隻狗和1萬隻貓進行接種工作。

這名工作人員強調，此舉是預防狂犬病在城市內傳播，目前經大範圍排查後，掌握接種範圍已經達到61％。

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