詭異！失聯逾一年 巴西辣模「上身赤裸」現身貧民窟

26歲的巴西國際級模特兒馮特絲（Eloisa Pinto Fontes）去年就和家人失聯。（圖取自臉書，本報合成）

2020/10/12 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕26歲的巴西國際級模特兒馮特絲（Eloisa Pinto Fontes）去年和家人失聯。近日紐約警方在巴西里約熱內盧一處貧民窟中發現她上身赤裸，精神狀況不佳地遊蕩；隨後警方替他套上衣物並將其送至相關單位接受治療，馮特絲的母親獲知後也隨即趕往里約熱內盧。

綜合外媒報導，在巴西出生的馮特絲早前就到美國紐約發展模特兒事業，擁有姣好身材及精緻外表的她，還曾經登上《ELLE》、《GRAZIA》等時尚雜誌，並和同公司的男模特博林諾（Andre Birleanul）交往、同居，看似事業、愛情步上正軌的她，卻在去年6月突然消失，和家人徹底失聯。

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當時消失後紐約警方接獲通報，並在5天後找到馮特絲，不過馮特絲的家人仍未得知此事，而馮特絲的模特兒事業也就此中斷。

據知，馮特絲今年1月就搬回巴西里約定居，但馮特絲的家人仍一無所知，持續進行尋人行動，這段時間馮特絲到里約時先找朋友同居，而後轉和男友一同住進愛巢，不過這段關係只維持4個月，馮特絲的行為再度變得詭異，導致雙方分手收場。

本月5日，數名街友接連通報當局，有名身分不明的女子在里約熱內盧貧民窟的街上閒晃，社工到場了解後確認這名女子就是馮特絲，當時馮特絲赤腳、上身赤裸地閒晃在街上，社工替其套上黃色上衣以蔽體。

馮特絲被發現時精神狀況不佳，尤其害怕警察會「偷她的東西」，因此不願意被警方帶走；當地媒體指出，馮特絲當時的背包內有國際模特兒經紀公司的合約以及國際攝影師的資料及照片。

馮特絲目前被送往相關單位進行治療，醫師經評估後也決定先留院觀察，不予釋放；馮特絲的母親接獲訊息後也趕往里約熱內盧，並承諾會照顧馮特絲。

在巴西出生的馮特絲早前就到美國紐約發展模特兒事業，擁有姣好身材及精緻外表的她，還曾經登上《ELLE》、《GRAZIA》等時尚雜誌。（圖取自臉書，本報合成）

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