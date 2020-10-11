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    港師被控涉港獨遭撤證 教育局：還有約40起案件在調查

    香港有間國小老師被指控在課堂上散播「港獨思想」，竟慘遭港府「釘牌（撤銷證照）」，引發社會譁然；港府教局長楊潤雄在今天更透露目前還有約40起案例被當局調查。示意圖。（路透）

    香港有間國小老師被指控在課堂上散播「港獨思想」，竟慘遭港府「釘牌（撤銷證照）」，引發社會譁然；港府教局長楊潤雄在今天更透露目前還有約40起案例被當局調查。示意圖。（路透）

    2020/10/11 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕香港有間國小老師被指控在課堂上散播「港獨思想」，竟慘遭港府「釘牌（撤銷證照）」，引發社會譁然；不過港府教局長楊潤雄在今天（11日）指出，該名老師在教材上提及「港獨」時，並未引導學生了解「港獨不可行」的結論，更透露目前還有約40起案例被當局調查，並強調未來若有老師涉及《港版國安法》，「會將其移交至執法機構」。

    綜合外媒報導，楊潤雄在今天接受電視節目採訪時指出，教育局的報告沒有提及該名老師的相關教材，並沒有提及老師將「港獨」引導至「港獨不可行」的結論，強調「教育小五的學生，最重要的是要教導他們『港獨不可行』」，他也提到遭「釘牌」的老師可以再進行註冊，但強調「教育局若收到申請會加以考慮」。

    不過被問及日後若有老師疑似違反《港版國安法》，教育局會怎麼處理時，楊潤雄則表示，目前尚無相關的規範與程序，不過未來若遇到違法個案，在教育局進行調查的同時，視證據也會通知或移送保安局、執法單位進行諮詢與調查，「專業操守是一回事，犯法也是另外一回事，兩者同時進行也不衝突」。

    楊潤雄更透露目前有約40起類似案件正在進行調查，但他相信大部分老師均是專業，呼籲業界不用太擔心，要以照顧學生長遠利益為先。

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