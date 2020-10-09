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    強勢歸來！白宮醫師：川普完成療程 10日可恢復公開活動

    白宮醫師表示，美國總統川普可在美東時間10日重返公開活動。（法新社資料照）

    白宮醫師表示，美國總統川普可在美東時間10日重返公開活動。（法新社資料照）

    2020/10/09 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的美國總統川普，出院返回白宮後，病情持續好轉。白宮醫師康利（Sean Conley）8日公布的備忘錄，指川普能夠在美東時間10日重返公開活動，並稱川普對治療的反應極佳。

    白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在推特上公布白宮醫師的診療備忘錄，康利在備忘錄中表示，川普已完成武漢肺炎的治療療程，自從返回白宮以來，身體一直保持穩定，沒有任何不良反應。

    康利還說，自川普首次被診斷出患有武漢肺炎以來，已經過了10天，預計川普可以在美東時間週六（10日）安全地重返公開活動。

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