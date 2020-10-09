為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    下一個目標是王岐山？蔡霞：習近平要用他又怕造反

    董宏落馬引發外界對習近平和王岐山反目的揣測，王甚至可能是習近平的下一個目標。（路透檔案照）

    董宏落馬引發外界對習近平和王岐山反目的揣測，王甚至可能是習近平的下一個目標。（路透檔案照）

    2020/10/09 06:57

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家副主席王岐山曾被視為中共總書記習近平反貪腐的左右手，甚至一度有「習王體制」之說，但與王岐山關係密切的前中共中央巡視組副部級巡視專員董宏，本月初因涉嫌嚴重違紀違法被查，引發外界對習、王反目的揣測，王甚至可能是習近平的下一個目標，中共最高層的內鬥恐已白熱化。

    對此，因批評習近平遭中共開除黨籍的前中共中央黨校教授蔡霞指出，習近平和王岐山的關係非常微妙，王的威望、資歷和能力都遠高於習，黨內對他既恨又怕又服，因此習不會再和王合作，但也不能讓他走，「所以我又要用你，又要防止你反我，這就是習的心態。」

    王岐山在擔任中共中央紀律檢查委員會（中紀委）書記期間，是習近平反貪腐行動的得力助手，2017年10月中共第19次全國代表大會後屆齡卸任中共中央政治局常委及中紀委書記，卻仍以普通黨員身分轉任國家副主席，政治份量可見一斑。

    然而，王岐山並未如外界預期繼續在政壇上扮演重要角色，習、王關係疏遠，甚至出現裂痕的傳言不脛而走。加上與王關係密切的「紅二代」退休地產商任志強，因批評習近平言而被重判18年徒刑，董宏落馬因而再度引發聯想。

    據稱董宏自2000年起，從廣東、海南一路追隨王岐山到北京，一路獲得王重用。在王擔任中紀委書記為習近平衝鋒陷陣，以肅貪名義懲治其對手期間，董宏是王手下中央巡視組副部級巡視專員，四處對中共其他高級官員進行巡視審查，有王岐山「大管家」之稱。因此，董宏被調查的消息傳出，受到中國國內外觀察家格外關注，認為習、王反目可能意味著中共最高層的內鬥已經白熱化。

    蔡霞5日接受「自由亞洲電台」（RFA）專訪時指出，在中共專制極權體制中，「一把手」一定要解決所有可能威脅其地位的人，這種邏輯決定習不會再和王合作，但習自己又搞不定一些複雜的事情，所以又要用王，又要防止王造反，這就是習的心態。

    此前，與蔡霞同樣具有「紅二代」背景的任志強被重判，也被外界解讀爲習、王分裂的重大事件。蔡霞原為中共中央黨校教授，因發表反對習近平的言論而遭中共開除黨籍並剝奪退休待遇，目前旅居美國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平有野心「收復」台灣？ 蔡霞鐵口直斷：他有這想法
    2020/10/07 00:18

    習近平有野心「收復」台灣？ 蔡霞鐵口直斷：他有這想法
    中共內鬥白熱化！紅二代批習近平：步毛澤東後塵
    2020/10/05 00:46

    中共內鬥白熱化！紅二代批習近平：步毛澤東後塵

    合雄5號花園 入主最大司法園區
    劍指王岐山？繼任志強後大管家董宏也落馬 習王關係引揣測
    2020/10/03 15:12

    劍指王岐山？繼任志強後大管家董宏也落馬 習王關係引揣測
    任志強被重判18年罰1800萬 蔡霞分析王岐山不救可能原因
    2020/09/24 11:11

    任志強被重判18年罰1800萬 蔡霞分析王岐山不救可能原因

    金九銀十 消費迎錢潮~
    中國社會有「斯德哥爾摩症候群」 蔡霞籲：打破共產黨外殼
    2020/09/21 21:07

    中國社會有「斯德哥爾摩症候群」 蔡霞籲：打破共產黨外殼
    《VOA》專訪 蔡霞重申習必須下台 8個字讓中國和平轉型
    2020/09/12 15:04

    《VOA》專訪 蔡霞重申習必須下台 8個字讓中國和平轉型
    國際今日熱門
    川普逾24小時無症狀 重返橢圓形辦公室
    2020/10/08 07:08

    川普逾24小時無症狀 重返橢圓形辦公室

    川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」
    2020/10/08 07:10

    川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」 影片

    諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…
    2020/10/08 07:13

    諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…

    遭中共嚴厲打壓 新疆穆斯林把《古蘭經》密封丟入伊犁河
    2020/10/08 07:22

    遭中共嚴厲打壓 新疆穆斯林把《古蘭經》密封丟入伊犁河

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播