下一個目標是王岐山？蔡霞：習近平要用他又怕造反

董宏落馬引發外界對習近平和王岐山反目的揣測，王甚至可能是習近平的下一個目標。（路透檔案照）

2020/10/09 06:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家副主席王岐山曾被視為中共總書記習近平反貪腐的左右手，甚至一度有「習王體制」之說，但與王岐山關係密切的前中共中央巡視組副部級巡視專員董宏，本月初因涉嫌嚴重違紀違法被查，引發外界對習、王反目的揣測，王甚至可能是習近平的下一個目標，中共最高層的內鬥恐已白熱化。

對此，因批評習近平遭中共開除黨籍的前中共中央黨校教授蔡霞指出，習近平和王岐山的關係非常微妙，王的威望、資歷和能力都遠高於習，黨內對他既恨又怕又服，因此習不會再和王合作，但也不能讓他走，「所以我又要用你，又要防止你反我，這就是習的心態。」

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王岐山在擔任中共中央紀律檢查委員會（中紀委）書記期間，是習近平反貪腐行動的得力助手，2017年10月中共第19次全國代表大會後屆齡卸任中共中央政治局常委及中紀委書記，卻仍以普通黨員身分轉任國家副主席，政治份量可見一斑。

然而，王岐山並未如外界預期繼續在政壇上扮演重要角色，習、王關係疏遠，甚至出現裂痕的傳言不脛而走。加上與王關係密切的「紅二代」退休地產商任志強，因批評習近平言而被重判18年徒刑，董宏落馬因而再度引發聯想。

據稱董宏自2000年起，從廣東、海南一路追隨王岐山到北京，一路獲得王重用。在王擔任中紀委書記為習近平衝鋒陷陣，以肅貪名義懲治其對手期間，董宏是王手下中央巡視組副部級巡視專員，四處對中共其他高級官員進行巡視審查，有王岐山「大管家」之稱。因此，董宏被調查的消息傳出，受到中國國內外觀察家格外關注，認為習、王反目可能意味著中共最高層的內鬥已經白熱化。

蔡霞5日接受「自由亞洲電台」（RFA）專訪時指出，在中共專制極權體制中，「一把手」一定要解決所有可能威脅其地位的人，這種邏輯決定習不會再和王合作，但習自己又搞不定一些複雜的事情，所以又要用王，又要防止王造反，這就是習的心態。

此前，與蔡霞同樣具有「紅二代」背景的任志強被重判，也被外界解讀爲習、王分裂的重大事件。蔡霞原為中共中央黨校教授，因發表反對習近平的言論而遭中共開除黨籍並剝奪退休待遇，目前旅居美國。

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