中國海底撈付點錢就能插隊？影片瘋傳 官方出面闢謠

中國海底撈近日因「排隊服務」惹議，官方急澄清絕無此服務。（路透）

2020/10/08 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕花小錢就可插隊吃人爆滿的餐廳？近日在中國網路上瘋傳一段「教學」成功插隊的影片，一名網友表示自己到知名火鍋店「海底撈」用餐時，前面還有上百桌候位，但自己在先行支付40塊人民幣（約新台幣175元）後，直接省去大量排隊時間。該影片不久突破千萬點閱，評論數破萬，對此海底撈官方跳出來否認此消息，認為網路瘋傳的影片應是經過剪輯。

綜合中媒報導，上月28日，抖音上有網友上傳一部影片，片中可以看到該網友到山東淄博的一家「萬象匯」海底撈火鍋店，抽到的候位號碼是367號，號碼單上顯示前面有217桌在候位。之後該網友聯絡客服後，客服人員竟稱「可以安排插隊，需要支付40元，有空桌馬上進去的，沒有的話，只要等兩三桌。」接著如同客服所說，網友支付「插隊金」後，前面等候數量瞬間從217桌變成1桌，省去大量排隊時間，讓該網友直呼「世界上會有公平可言嗎？只要有相應的付出…都不需要排隊。」

請繼續往下閱讀...

影片一出立即引起熱議，不少網友痛批「插的隊，是別人等了好幾個小時的，插隊的人越多，那對按規矩等餐的人就越不公平」、「如果商家真有這樣的服務，再好吃都不會去」、「但凡有這規矩的店，有一家算一家！一定不會光顧」。但也有網友認為「一個付出時間，一個付出金錢，這也是一種公平」。

對此，海底撈官方否認有這樣的插隊服務，並表示網路上的插隊影片、圖片應該都是剪輯過的。但海底撈也表示，有不少不肖份子會先行排號，並利用淘寶等平台賣出候位號碼，讓消費者省去排隊時間，官方此前也有發聲明表示違規售賣海底撈門店等位號碼屬於嚴重違規行為，警告相關「產品」將無法在門店正常使用，並呼籲顧客不要購買，以免造成不必要的損失。

網友支付40元人民幣之後，省去大量排隊時間，引起熱議。（圖擷取自紅星新聞微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法