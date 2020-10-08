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    不愧戰鬥民族！「敞篷」蘇愷57戰機照樣飛上天

    在影片1分10秒處可見到飛行員竟然在沒有座艙罩的情況下駕駛著戰機。（圖片截取自俄羅斯國防部YouTube）

    在影片1分10秒處可見到飛行員竟然在沒有座艙罩的情況下駕駛著戰機。（圖片截取自俄羅斯國防部YouTube）

    2020/10/08 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕被網友笑稱「戰鬥民族」的俄羅斯人又有新事蹟了。俄羅斯國防部近日在官方YouTube頻道上傳了一支影片，內容除了宣揚軍威外，還驚見一名飛行員居然駕駛著「敞篷版」蘇愷57（Su-57）戰機，俄羅斯網友在底下留言笑稱，此舉應該是為了通風。

    影片1分10秒處可見到，飛行員竟然在沒有座艙罩的情況下駕駛著蘇愷57戰機。而根據俄媒，「Popular Mechanics」解釋，這冒險的舉動是為了測試如何在意外失去座艙罩的情況下駕駛戰機。座艙罩的功用除了減少空氣阻力外，還可以避免飛行員受到極端天氣與強風帶來的影響。

    據報導，俄羅斯國防部公布的這支影片是為了慶祝查卡洛夫國家飛行測試中心（V.P. Chkalov State Flight Test Center）成立100周年。

    在北約的代號為「重罪犯（Felon）」的蘇愷57於2010年首度亮相，由蘇愷航空集團所主導設計，與美國的F-22、F-35，中國的殲-20同屬第五代戰機。具備匿蹤、短場起降、虛擬副駕駛、空中加油等功能，單位造價約為31億盧布（約合新台幣11.35億元）。

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