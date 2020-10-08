諾貝爾文學獎 日媒關注村上及日籍女性作家

諾貝爾文學獎8日晚間揭曉，日本知名作家村上春樹（左）雖然仍是日本作家得獎指標，另外，旅居德國的多和田葉子（中）及受歐美關注的小川洋子同樣備受關注。（左右圖：共同社；中圖取自維基共享資源，作者G.Garitan，CC BY-SA 4.0）

2020/10/08 16:25

〔中央社〕日本知名作家村上春樹近年被視為諾貝爾文學獎得主熱門人選之一，不過卻年年陪榜，讓村上迷相當失望。今年村上雖然仍是日本作家得獎指標，但另有兩名女性作家同受關注。

日本經濟新聞報導，諾貝爾文學獎將於晚間揭曉，現年71歲的村上春樹過去曾奪下多個國際文學獎項，今年能否奪得諾貝爾文學獎備受關注。

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日本作家川端康成及大江健三郎，分別奪得1968年及1994年的諾貝爾文學獎；另外日裔英籍作家石黑一雄，拿下2017年諾貝爾文學獎。村上如能奪得諾貝爾文學獎，將是史上第3位日籍作家。

村上春樹讀者群不僅在日本，在全球也為數不少，作品經翻譯後在超過50個國家或地區出版。2006年獲得愛爾蘭法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎，及捷克的卡夫卡獎，2009年獲耶路撒冷獎，作品在國際上受到高度評價。

除了村上，歐美也提高對日本女性作家關注度。現年60歲旅居德國的多和田葉子，2018年以小說「獻燈使」獲美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學類獎項。

多和田也用德文創作，透過在兩種語言中遊走，帶來嶄新的文學表現世界。

另一位受到歐美關注的日本女性作家，是現年58歲的小川洋子。小川以小說「秘密結晶」入圍2019年美國國家圖書獎，並在今年入圍英國布克獎（Booker Prize），可惜最後並未獲獎。

多和田及小川的作品可說都敏銳地掌握潛藏現代社會的不穩定氛圍與心理，受到全球讀者的喜愛。

頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院過去因為發生醜聞，2019年一次頒發2018年及2019年文學獎，雖說要讓整個評選體制煥然一新、擺脫歐洲中心主義，但過去兩年得主還是歐洲作家，遭致媒體批評。

由於去年提出評選標準之一是「關注女性作家」，究竟能在今年諾貝爾文學獎評選上反映到什麼程度，也相當受到關心。

英國博彩公司Nicer Odds以賠率預測可能得主，村上春樹與加拿大作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）並列第3。排名居首的是加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）出身作家孔德（Maryse Conde），排名第2的是俄羅斯作家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）。

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