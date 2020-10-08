中國若要達2060年碳中和目標 得編150兆預算投入再生能源

伍德麥肯茲公司今天對中國2060年碳中和目標提出分析，表示此一目標中國恐將花超過新台幣150兆元經費，圖為中國山西省煤礦廠區。（法新社）

2020/10/08 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕國際能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）今天（8日）對中國2060年碳中和目標提出分析，表示此一目標中國恐將花超過新台幣150兆元經費，其中又會牽涉到煤礦省份未來所面臨的轉型問題，對此，該顧問公司認為，碳捕存（CCS）技術將成中國達成目標的關鍵，若少了碳捕存，則碳中和目標幾乎不可能。

據《路透》報導，伍德麥肯茲公司今天（8日）表示，中國若要達到2060年碳中和目標，預計需要的投資金額將超過5兆美元（約為新台幣150兆元），其中包含發展再生能源發電設施等，中國國家主席習近平9月在聯合國成立75週年視訊大會上表示，中國要在2060年達到「碳中和」目標，即為碳的排放量會等於減少量。目前，中國是世界上最大的碳排放國，約佔全球排放量的28％。

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《路透》指出，這是全球有史以來首次最大碳排放國宣示要達到「碳中和」目標，歐洲組織「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker）表示，如果中國真的可以「兌現承諾」，那會是迄今為止減緩全球暖化幅度最大的減排承諾，為了要達到中國宣稱的目標，伍德麥肯茲分析估計，對比2020年的發電等級，2050年時，中國的太陽能、風電以及電力儲存設備的電量必須要增加11倍，上升至5040GW（百萬瓩）。

伍德麥肯茲公司分析，屆時燃煤發電必須減半，天然氣則須達到與2019年相同水準，該公司亞太區市場與轉變負責人夏爾馬（Prakash Sharma）表示，「轉變過程中，最大挑戰並非增加再生能源產能的投資或增加規模，而是隨之而來的社會轉型」，他說，「燃煤發電減半將會導致礦工失業，進而影響依賴煤礦創造就業機會和收入的省份」。為達到2050目標，中共有可能會利用碳捕存技術，以期保留關鍵煤礦省份的生存之道。

針對中國碳中和困難之處，伍德麥肯茲公司認為，中國主要障礙在交通運輸和工業領域上，上述2領域缺乏可以發展的低碳替代產品，去年中國在這2個領域的碳排放量高達57億噸，大致等於美國與英國的碳排放量，中國這些產業需要政府的補貼或碳定價（Carbon Pricing）來去碳化，夏爾馬認為，「有鑑於中國擁有的大型重工及機械部門，中過對於碳補存技術的掌控變得至關重要，若少了碳補存技術，中國的碳中和目標幾乎不可能達成」。

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