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    諾貝爾化學獎得主莫里納逝世 享壽77歲

    1995年諾貝爾化學獎得主莫里納（Mario Molina）今天逝世於故鄉墨西哥市，享壽77歲。（法新社）

    1995年諾貝爾化學獎得主莫里納（Mario Molina）今天逝世於故鄉墨西哥市，享壽77歲。（法新社）

    2020/10/08 12:47

    〔中央社〕1995年諾貝爾化學獎得主莫里納（Mario Molina）今天逝世於故鄉墨西哥市，享壽77歲。今天正好也是2020年諾貝爾化學獎揭曉的日子。

    美聯社報導，莫里納的家人透過以他為名創辦的研究所發表簡短聲明，向大眾宣布他的死訊，但未言明死因。

    莫里納與美國化學家羅蘭德（Frank Sherwood Rowland）、荷蘭化學家克魯岑（Paul Crutzen）共同發表的氣候變遷相關研究，替他們贏得了1995年諾貝爾化學獎。

    莫里納與羅蘭德在1974年發表的論文指出，作為許多產品原料的氟氯碳化物（chlorofluorocarbons, CFCs）是導致地球臭氧層變稀薄的元凶。

    莫里納的研究在蒙特婁議定書（Montreal Protocol）起草時貢獻良多；這項議定書是首度有國際條約規範破壞臭氧層的物質，目的是逐步淘汰氟氯碳化物。

    莫里納後來專注於防治墨西哥市等大城市的空氣汙染，並推動提倡永續發展的全球行動。

    莫里納是迄今唯一一名抱回諾貝爾獎的墨西哥籍科學家。

    除他之外，墨西哥還有兩人曾獲諾貝爾獎，但均非科學類獎項，分別是1982年羅布雷斯（Alfonso Garcia Robles）獲頒和平獎；1990年巴斯（Octavio Paz）抱回文學獎。

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