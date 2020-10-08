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    挺川普「虛擬邪教」擴張迅速 臉書宣布全面刪除FB、IG帳號

    美國新興右翼組織「匿名者Q」（QAnon）被外媒稱作虛擬邪教組織。（美聯社）

    美國新興右翼組織「匿名者Q」（QAnon）被外媒稱作虛擬邪教組織。（美聯社）

    2020/10/08 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新興右翼組織「匿名者Q」（QAnon）被外媒稱作虛擬邪教組織，成員普遍相信有一個由民主黨菁英組成的「深層政府」（deep state）掌握實權，隨時可能推翻川普政府。有鑑於該組織可能助長國內的極端暴力主義，甚至擴散至全球，臉書近日宣布將採取嚴格措施，全面刪除涉及QAnon活動的帳戶。

    根據《CNN》報導，全球社群媒體龍頭臉書（Facebook）於美國時間週二（6日）宣布，將展開嚴厲行動以遏止QAnon群體的擴散，在首波行動中，所有與QAnon有關的臉書個人帳號、社團及Instagram帳戶都會被刪除，即使這些帳號不包含任何暴力內容。

    臉書指出，目前已著手展開相關行動，但由於資料龐大無法一夕完成，未來數日至數週內都將持續進行刪除工作。

    匿名者Q是個結構鬆散的網路組織，支持者多數是美國總統川普（Donald Trump）的死忠粉絲，其核心教義是堅信存在一個由民主黨權貴組成的深層政府正密謀推翻川普政權。

    前述陰謀論是由一名署名為Q的匿名用戶在2017年10月發起，他當時在4chan討論版留言，聲稱已掌握涉及民主黨人與眾多自由派好萊塢影星、政客及高級官員共謀大事的證據，而該名用戶至今身分不詳，不過卻被支持者視為聖人或愛國者般的存在。

    此一陰謀論主要被川普的支持者以「風暴和大覺醒」的名義傳播，但普遍被評為毫無根據、精神錯亂的瘋言瘋語，支持者則被稱作瘋狂的陰謀論邪教信徒。

    匿名者Q是個結構鬆散的網路組織，支持者多數是美國總統川普（Donald Trump）的死忠粉絲。（路透）

    匿名者Q是個結構鬆散的網路組織，支持者多數是美國總統川普（Donald Trump）的死忠粉絲。（路透）

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