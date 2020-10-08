無人機救命！澳洲前衝浪冠軍遭大白鯊追襲 驚險畫面曝光

威爾金森當時正在伏臥在浪板上划水前進，沒想到一條大白鯊迅速游近並準備發動攻擊。（本報合成照，擷取自YT）

2020/10/08 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕曾獲冠軍頭銜的澳洲知名衝浪運動員威爾金森（Matt Wilkinson）昨日在一場鯊襲事件中倖存，他當時正在伏臥在浪板上划水前進，沒想到一條大白鯊迅速游近並準備發動攻擊，還好負責監視海面狀況的非政府組織透過無人機發現狀況後立即發出警告，威爾金森最終得保安全。

根據《CNN》報導，這起事件週三（7日）發生在澳洲東南部的新南威爾士州（NSW），32歲的威爾金森當時正在巴利納（Ballina）的夏普斯海灘（Sharpes Beach）衝浪，非政府組織新南威爾士衝浪救生組織（Surf Life Saving NSW）透過空拍機發現了異狀。

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威爾金森憶述，當時在海中划著浪板，耳中只聽到水花四濺的聲音，並未察覺有異狀，在空中突然傳來無人機的蜂鳴警告聲後，他便立即上岸，而現場救生員隨後也出示無人機拍下的畫面，讓威爾金森看了嚇一跳。

威爾金森說，在看了影片後才意識到當時與鯊魚的距離有多近，後者不知是受到衝浪者的腳部動作干擾，還是被無人機蜂鳴聲嚇到，最終選擇放棄攻擊並迅速游走。

據悉，事件發生後，有關組織認定該海域存在鯊襲風險，當下宣布海灘關閉一天。

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