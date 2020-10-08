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    軍情動態》美海軍艦隊將擴大 至少再增8艘核動力航艦

    美海軍未來船艦總數量預計最多增至534艘，其中會有150艘無人艦，並且再增至少8艘核動力航空母艦與70艘潛艦。圖為美軍「勇敢之盾」軍演照片。（照片取自美國太平洋艦隊臉書）

    美海軍未來船艦總數量預計最多增至534艘，其中會有150艘無人艦，並且再增至少8艘核動力航空母艦與70艘潛艦。圖為美軍「勇敢之盾」軍演照片。（照片取自美國太平洋艦隊臉書）

    2020/10/08 09:59

    〔即時新聞／綜合報導〕9月底，美國五角大廈文件披露，美國海軍未來的建軍計畫將大幅增加船艦總數量，預計將在480艘至534艘之間，將比先前的355艘再增加35%，值得一提的是，未來將會有150艘無人艦，而海軍也計畫再增至少8艘核動力航空母艦與70艘潛艦。

    《Defense World》報導，美國防部長艾斯培（Mark Esper）9月底收到研究海軍相關文件，分析未來美國海軍在海洋上應該部署至少480艘船艦。另外，月初艾斯培在美國智庫蘭德公司的致詞中，已確定未來美軍的軍艦將會在350艘以上。

    《Defense World》指出，10月1日，美國計畫為海軍增加8至11艘核動力航空母艦、70至80艘潛艦，現階段美國海軍擁有11艘核動力航艦與55艘潛艦，除此之外，美國海軍還會陸續收到額外的傳統動力兩棲攻擊艦。

    艾斯培6日出席華府智庫「戰略與預算評估中心」（Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA） 活動時提到，「就算我們別的都不做，美國海軍每年應該要能收到3艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦」。

    依當前戰力，美國防部擁有293艘各式船艦，而中國則有350艘左右，報導引述美方文研究中國戰力之文件提及，「中國擁有全球最大海軍，約有350艘船艦及潛艦，包含130艘主要的水上作戰單位，相較之下，截至2020年初，美國海軍戰力約為293艘」。

    目前製造商通用動力電船部門（General Dynamics Electric Boat）及美國最大軍艦製造公司亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）每年可交付美海軍2艘核動力攻擊潛艦。

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