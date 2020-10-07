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    血色河流發現神秘生物！吸砷不吸氧存在地球35億年

    2020/10/08 01:20
    智利高海拔血紅色湖泊中，存在吸砷不吸氧的微生物。（圖取自Communications Earth & Environment）

    智利高海拔血紅色湖泊中，存在吸砷不吸氧的微生物。（圖取自Communications Earth & Environment）

    〔即時新聞／綜合報導〕國家環境毒物研究中心（NEHRC）指出，砷是一種廣泛存在地殼中的自然元素，高濃度的砷能置人於死。不過，美國康涅狄格大學研究團隊在智利的永久無氧湖泊中，發現了在地球上生存35億年的原生生物，該種生物早在地球還不具備氧氣時就已存在。

    綜合外媒報導，康涅狄格大學地質學家彼得．維舍爾（Pieter Visscher）從事35年微生物研究，他指出，地球形成的最初10億年至15億年間是沒有氧氣的，學界一般認為，當時的生命可能使用氫或鐵來滿足代謝需求，但此類假設具有爭議，例如，鐵可以進行光合作用，但在24億年前、氧氣出現之前的化石記錄中找不到證據；以氫而言，不同微生物之間對氫的能量競爭表明，用氫維繫生命是高度不可行的。

    彼得．維舍爾與團隊在智利「Laguna La Brava」湖泊，發現當地可以模擬地球早期環境，血紅色的河流是由無氧光合細菌組成的，砷含量也很高，流動的水含有硫化氫，當地是火山才有這種物質，水中完全不含氧氣，該湖泊在高海拔地區處於永久無氧狀態，而且還有可供研究的疊層石。

    研究團隊在智利高海拔湖泊的紫紅色疊層石中，拍下微生物的照片（e）。（圖取自Communications Earth & Environment）

    研究團隊在智利高海拔湖泊的紫紅色疊層石中，拍下微生物的照片（e）。（圖取自Communications Earth & Environment）

    研究團隊在疊層石中找到了1種不靠氧氣生存的「類埃克托氏螺旋體細菌」（Ectothiorhodospira-like），這些微生物的生命展現出了「砷循環」，在水中積極靠砷代謝，就像其他生物靠氧氣進行生理代謝一樣，微生物們至少在地球存在了35億年；維舍爾說，這些發現以及化石證據使人們對地球的早期狀況有更深入的認識，他也認為，或許在火星上尋找生命時，要尋找可透過砷代謝的生物。

    觀看研究原文請點擊下方連結

    《施普林格·自然》（Springer Nature）旗下的《通訊-地球與環境》（Communications Earth & Environment）

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