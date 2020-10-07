馬戲團離奇命案！馴獸師走進獸籠反鎖 被棕熊「撕頭皮」慘死

俄羅斯著名的莫斯科國立大馬戲團（Great Moscow State Circus）發生了一起慘案，28歲馴獸師布利希（Valentin Bulich）把自己關進了籠子內，慘遭籠內7歲棕熊咬死。棕熊示意圖。（路透）

2020/10/07 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯著名的莫斯科國立大馬戲團（Great Moscow State Circus）日前發生了一起慘案，28歲馴獸師布利希（Valentin Bulich）因不明原因把自己關進了籠子內，結果慘遭籠內7歲棕熊咬死。

綜合外媒報導，馬戲團本月5日說明，當天是馬戲團休息的日子，布利希將自己反鎖進籠子中，而當其他工作人員發現時，他已深受重傷，甚至連頭皮都被撕咬掉了，同事們急救後便將他送往醫院治療，不過最後他仍因為傷勢過重而回天乏術。

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親友們也對於這樣的悲劇感到不捨。鄰居表示，布利希素行良好，不菸不酒，是一個善良、勤奮工作的年輕人，並且致力於動物的照護工作。馬戲團則表示，由於布利希將自己反鎖在籠內，不過並不知道確切原因，他們推測可能是有其他意圖，將會持續調查，並且暫時不會射殺這隻棕熊。

這起事件也引起了動物權利保護團體的關注，一些要求停止馬戲團表演的聲浪也再度出現。

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