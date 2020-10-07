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    別國暫緩窮國還債「中國爽收償款」 G20會議擬對中施壓

    主要債權國在9月支持G20提出的「暫停債務償還倡議」，中國卻刻意鑽漏洞逃避責任，導致窮國因暫緩還款而留下的資金「大舉流向中國的半官方開發銀行」，引起多國不滿。（法新社）

    主要債權國在9月支持G20提出的「暫停債務償還倡議」，中國卻刻意鑽漏洞逃避責任，導致窮國因暫緩還款而留下的資金「大舉流向中國的半官方開發銀行」，引起多國不滿。（法新社）

    2020/10/07 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）席捲全球，全球經濟大受打擊，主要債權國在9月支持20國集團（G20）提出的「暫停債務償還倡議」（DSSI），中國卻刻意鑽漏洞逃避責任，導致窮國因暫緩還款而留下的資金「大舉流向中國的半官方開發銀行」，引起多國不滿，日美歐等國計畫在14日召開的20國集團（G20）外長級會議上向中國施壓。

    根據《共同社》 報導，DSSI要求所有放貸的富裕國家暫緩向開發中國家追償債務，截至9月25日已有非洲為主的46國申請暫緩償債，預估雙邊的暫緩還款總額將達140億美元（約4011億新台幣）。

    然而中國卻鑽漏洞「逃避責任」，由於DSSI只強制要求國家金融機構，但對於民間融資卻採自由參加立場，結果中國竟把國內半官方性質的「國家開發銀行」（CDB）列為「民間銀行」，不屬於暫緩償債的單位；對此，有日本政府相關人士痛批，「CDB怎麼看都是中國官方銀行，結果暫緩繳付的鉅額資金全部只還中國的債務」。

    先前在9月26日召開的7國集團（G7）財長級會議上，日本財務大臣麻生太郎曾在會上強調，「中國的參與程度完全不夠，必須進一步施壓，所有債權國都必須平均分擔」，最終由美國提議的G7聯合聲明也措詞嚴厲地譴責中國不負責任的行為；對此，不滿的日本、美國與歐洲諸國也計畫在14日舉行的G20財長級會議對中國施壓，是否能達成延長暫緩還債甚至未來免除債務，很大一部分取決於「世界最大債權國」中國的參與程度。

    報導指出，中國在「一帶一路」投入鉅額資金，向眾多開發中國家進行基礎建設的融資，藉此擴大中國對世界的影響力，然而中國以有很多金融機構參加為由，政府無法掌握具體債務資訊而拒絕透露放款情形；但有分析認為，中國之所以不願公開，是因為會揭穿中國「刻意提供超過還款能力的國際貸款」，導致開發中國家負債過重的事實。

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