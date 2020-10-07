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    從義大利步行93天2735公里到英國 11歲男孩只為見阿嬤

    義大利一名11歲男童考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。（圖片擷取自IG/romeos_big_journey_home）

    義大利一名11歲男童考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。（圖片擷取自IG/romeos_big_journey_home）

    2020/10/07 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名11歲男孩考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。

    綜合外媒報導，考克斯一家約在一年多前從倫敦搬到西西里島。而由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，義大利往英國的班機被全數取消，這才讓考克斯有了徒步走回英國的想法，前後向父母懇求了不下50次，才終於獲得他們點頭同意。

    考克斯與46歲的父親從義大利出發，途中經過瑞士以及法國，2735公里以及長達三個月的旅程讓他收穫滿滿，途中他們遭遇了一群野狗、在星空下露營，甚至馴服了一隻野驢。他們也迷路了幾回，走到連腳都磨破皮了，但是這位堅強的男孩從未想過放棄，最終他們成功到達英國，在經歷兩周的隔離後順利見到住在牛津的奶奶。

    在這趟旅程中，考克斯也為難民慈善機構Refugee Education Across Conflicts Trust募得1萬3731英鎊（約新台幣51萬元），他表示因為受到了從迦納逃到西西里島的朋友蘭道夫（Randolph）幫助，讓他也想盡自己的心力去幫助這些難民，他與父親甚至在法國一處難民營短暫進行志願服務。

    儘管父親下令禁止考克斯在未來半年內出任何遠門，這位勇敢的小男孩已經等不及下一次的冒險了。

    義大利一名11歲男童考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。（圖片擷取自臉書/Romeo's Big Journey Home）

    義大利一名11歲男童考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。（圖片擷取自臉書/Romeo's Big Journey Home）

    義大利一名11歲男童考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。（圖片擷取自IG/romeos_big_journey_home）

    義大利一名11歲男童考克斯（Romeo Cox），從西西里島出發，徒步前往遠在1700英里（約2735公里）外的英國，經歷93天的旅程，只為了探望一年多沒見面的奶奶。（圖片擷取自IG/romeos_big_journey_home）

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