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    前北韓駐義代理大使投奔南韓 近23年來層級最高

    失蹤已久的前北韓駐義大利代理大使趙成吉（譯音），經證實已在去年7月入境南韓。（美聯社）

    失蹤已久的前北韓駐義大利代理大使趙成吉（譯音），經證實已在去年7月入境南韓。（美聯社）

    2020/10/07 19:11

    〔中央社〕南韓國會情報委員會委員長、共同民主黨議員全海澈今天證實，失蹤已久的前北韓駐義大利代理大使趙成吉（譯音）去年7月已入境南韓。

    韓聯社報導，全海澈今天向媒體表示，趙成吉多次主動表達欲投奔南韓的想法，去年7月他偕同妻子入境南韓，但擔心牽連仍身處北韓的家人，因此不願此事曝光。

    趙成吉也是1997年前北韓勞動黨書記黃長燁以來，投奔南韓的北韓最高層級官員。

    對於兩韓政府是否曾就此事溝通，全海澈表示無可奉告，也未透露趙成吉失蹤以來的狀況、目前住處及入境南韓動機等資訊。

    義大利政府2017年9月以北韓第6次核試為由，將時任北韓駐義大使驅逐出境，之後由趙成吉擔任代理大使；但趙成吉在2018年11月初與妻子離開大使館後下落不明。

    北韓政府官員脫北投奔南韓，因涉及領域敏感，通常選擇改名換姓、隱匿行蹤，不過，南韓國家情報院6日就趙成吉行蹤向國會情報委員會進行簡報，在野黨國民力量黨議員河泰慶也在臉書貼文，稱趙成吉2019年入境南韓，獲南韓政府保護。

    外交部長康京和今天對此事遭披露表示驚訝，對於趙成吉入境後的政府對應措施，康京和說，「因涉及個人狀況，政府基於安全立場，會以個人意願為最優先原則處理」。

    曾與趙成吉共事、2016年投誠南韓的前北韓駐英國大使館公使、國民力量黨議員太永浩今天也發表聲明，就「在未經趙成吉本人同意下透過公開其相關訊息」一事表達遺憾。

    太永浩指出，證實趙成吉叛逃至南韓，等於讓他在北韓被貼上叛徒標籤，據稱目前已返回平壤的趙成吉女兒可能遭受殘忍懲罰。義大利政府去年2月證實，趙成吉的未成年女兒已從義大利返回平壤。

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