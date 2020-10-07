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    港府防疫專家未獲港大續約 校長嫌他不夠「頂尖」

    日裔美籍的香港大學公共衞生學院院長福田敬二（見圖），在香港防疫期間擔任香港政府抗疫專家4人小組的成員之一，然而近期傳出香港大學決議福田敬二未獲續聘，將在明年底完成5年合約後離開學校。（美聯社）

    日裔美籍的香港大學公共衞生學院院長福田敬二（見圖），在香港防疫期間擔任香港政府抗疫專家4人小組的成員之一，然而近期傳出香港大學決議福田敬二未獲續聘，將在明年底完成5年合約後離開學校。（美聯社）

    2020/10/07 18:06

    〔即時新聞／綜合報導〕日裔美籍的香港大學公共衞生學院院長福田敬二，在香港防疫期間擔任香港政府抗疫專家4人小組的成員之一，然而近期傳出香港大學決議福田敬二不獲續聘，將在明年底完成5年合約後離開學校；有消息指出，原本港大的學術審批委員會已經通過福田的續約申請，但校長張翔認為福田在學術方面並非「國際頂尖的學者」，因此否決他的續約申請。

    綜合外媒報導，福田在2016年擔任香港大學公共衞生學院院長一職，他過去曾歷任美國疾控中心、世界衛生組織（WHO）等重要職務，近期在香港爆發武漢肺炎疫情後，更獲香港政府委任，成為政府抗疫專家組的成員之一，為抗疫策略提供意見。

    據消息指出，福田的院長任期原定2021年12月屆滿，港大的學術審批委員會認為他的行政表現理想，原本已通過他提出的續期申請，但校長張翔認為「公共衞生學院長應聘用學術成就國際頂尖的學者」，但福田在學術方面的表現未達「頂尖」標準，因此否決他的續約申請。

    同為抗疫專家組成員的香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌為其抱屈，指出福田的實戰經驗很豐富，在香港防疫期間提出許多建議，強調福田的能力很高；也有港大人士透露，福田的知名度很高，對不獲續聘很驚訝，認為很難找到適當的接替人選，也讓許多同事萌生去意。

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