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    香港中大：四川榮縣死亡地震是開採頁岩氣誘發

    香港中文大學研究團隊最近發現，中國大陸四川省自貢市榮縣去年2月接連發生3次規模4以上的地震，是當地開採頁岩氣的水力壓裂誘發。（中新社提供，中央社）

    香港中文大學研究團隊最近發現，中國大陸四川省自貢市榮縣去年2月接連發生3次規模4以上的地震，是當地開採頁岩氣的水力壓裂誘發。（中新社提供，中央社）

    2020/10/07 17:49

    〔中央社〕香港中文大學今天宣布，該校的研究團隊最近發現，中國大陸四川省自貢市榮縣去年2月接連發生3次規模4以上的地震，是當地開採頁岩氣的水力壓裂誘發。

    據官方通報，2019年2月24至25日，四川榮縣陸續發生規模4.7、4.3、4.9地震，造成2人死亡，13人受傷，受災人數達1萬8424人，房屋倒塌9間，損壞2萬124間，共造成直接經濟損失人民幣8342.25萬元（約新台幣3.5億元）。

    據中文大學官網7日發布，中大地球系統科學課程的楊宏峰教授團隊，最近對四川盆地南部威遠頁岩氣田（WSGF）的地震序列展開了詳細研究，發現榮縣2019年2月25日的規模4.9地震，震源深度僅1公里，對一般地震來說這個深度太淺了。

    研究指出，自2012年起，榮縣的頁岩氣開採活動急劇增加。為了從頁岩中開採油氣，會利用水力壓裂技術注入高壓水讓頁岩產生裂縫，以提高頁岩氣產量。目前這種技術已經普遍應用在頁岩氣生產中，但同時誘發了很多地震，包括在加拿大、美國、英國和中國發生。

    楊宏峰團隊發現榮縣兩次前震的深度約為2.7公里，與當地正在進行的水力壓裂活動的深度吻合。兩者之間密切的時空關聯性表明，兩次前震均由壓裂活動引起，可能是由於斷層流體孔隙壓力增加，導致斷層滑動。但是規模4.9的主震深度僅為1公里，明顯要淺很多。

    研究指出，這次地震規模不算強烈，卻引起了嚴重破壞並導致兩人死亡，主因是震源位處地殼極淺層。團隊也發現規模4.9地震與兩個前震並非發生在同一條斷層。

    研究團隊利用地震反射資料，確認了引發地震的斷層。兩個前震發生在位於志留紀葉岩層內的一條拆離斷層上；主震則發生在向西傾的墨林場斷層上，該斷層為一逆斷層，深度只有1.5公里。一般而言，深度小於2公里的斷層是不會產生地震。

    香港中大表示，研究指出地震可能是鄰近的頁岩氣開採活動所誘發的。這項結果不僅有助於深入瞭解地震的物理機制，也對頁岩氣田所誘發的地震災害有重要的啟示意義。該論文已於「地震研究快報」網路版上發表。

    自貢市開採頁岩氣後，就頻頻發生有感地震，許多民眾陳情每天都有爆炸聲與震感，但官方與業者迄今不願承認是開採引發，推說還需要進一步開展深入的科學研究。

    榮縣一連3震造成死傷災情後，2019年2月26日，數千憤怒民眾包圍縣政府抗議，官方當場宣布暫停全縣範圍內所有的地下開採與生產活動，民眾才散去。但風波平息後，頁岩氣重新開採迄今。

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