北韓也有小熊維尼！粉專讚金正恩開明 網笑：習近平跳得不錯

北韓公開活動演出出現小熊維尼人偶裝。（圖擷自臉書「我帶你們看北朝鮮」）

2020/10/07 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕向來與中國等共產專制國家友好、並將美國視為敵人的北韓，竟在公開活動中出現「小熊維尼」、「米老鼠」、「跳跳虎」等美國迪士尼旗下經典角色，讓不少網友驚訝，甚至有親北韓粉專直呼，這是因為北韓領導人金正恩「思想開明」，但由於小熊維尼等人偶裝扮與大眾印象有落差，甚至讓網友笑說「習近平跳的不錯」。

臉書粉專「我帶你們看北朝鮮」於2日上傳一段影片，片中只見在舞台上，眾多女歌手一起歌唱，還出現許多迪士尼角色「勁歌熱舞」，粉專也說，北韓也有小熊維尼、米老鼠、跳跳虎，並指出影片本來想在10月1日就發布，但「其中一位動畫角色又比較敏感」，所以才會在2日發表，似乎在指涉中國國家主席習近平被外界戲稱像小熊維尼，1日又正好是中國國慶，時機敏感。

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「我帶你們看北朝鮮」指出，北韓近年也開始接受「無關意識型態」的美國文化創作，除了北韓國內的三池淵樂團數年前曾公開演奏過迪士尼配樂，在1990年代，朝鮮四二六動畫片廠（1997年更名為SEK工作室），更參與迪士尼《獅子王》和《風中奇緣》的動畫製作。

北韓半官方粉專「朝鮮經貿文化情報 DPRK」也分享該影片指出，在金正恩主政初期，也曾舉辦過類似的晚會表演，並稱這「足見元帥思想開明」。但台灣網友卻將焦點放在「小熊維尼」身上，還開玩笑留言說「習近平跳的不錯」，也有網友在意版權問題，留言問「這樣子的表演有沒有經過迪士尼的授權？」

北韓公開活動演出出現迪士尼卡通角色勁歌熱舞。（圖擷自臉書「我帶你們看北朝鮮」）

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