中國要求世衛 推廣尚未完成試驗疫苗

外媒報導，中國正與世界衛生組織（WHO）接洽，要求將其尚未完成三期臨床試驗的武漢肺炎疫苗，列入世衛的緊急使用清單，進而向國際推廣使用。示意圖。（路透）

2020/10/07 11:33

〔中央社〕外媒報導，中國正與世界衛生組織（WHO）接洽，要求將其尚未完成三期臨床試驗的武漢肺炎疫苗，列入世衛的緊急使用清單，進而向國際推廣使用。儘管試驗還沒有完成，但中國國內已有約35萬人接種了中國生物公司（CNBG）開發的COVID-19疫苗，此前已引起專家們對中國這種做法安全性的廣泛擔憂。

綜合路透社、美國之音報導，世衛西太平洋地區基本藥物和衛生技術協調員艾斯卡雷特（Socorro Escalate）6日在網路舉行的新聞發布會上說，中國已與世衛進行初步討論，將其COVID-19疫苗列入緊急使用清單。

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世衛的緊急使用清單程序允許對尚未獲得批准的疫苗和治療進行評估，以加快在公共衛生緊急情況下的可獲得性，這有助於世衛成員國和聯合國採購機構確定疫苗的可接受程度。

報導引述艾斯卡雷特說，世衛有可能透過列出這些疫苗的品質、安全性以及功效來評估納入緊急使用清單，然後將其提供給被世衛許可的人。

中國目前進入三期臨床試驗最後階段的疫苗至少有4種，其中兩種由國家支持的中國生物公司開發，其餘兩種分別來自科興生物公司（Sinovac Biotech）和康希諾生物公司（CanSino Biologics）。

上述疫苗正在巴基斯坦、印尼、巴西、俄羅斯和阿拉伯聯合大公國等多個國家進行測試。

其中，阿拉伯聯合大公國進行人體試驗僅6週後，上個月已批准中國生物的疫苗納入緊急使用名單，這是中國疫苗獲得的第一個國際認可。

南華早報引述美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）全球衛生專案主任羅森斯坦（Scott Rosenstein）指出，在疫苗分發和人體接種的競賽中獲勝的一方將會取得一種戰略助力，無論是中國還是其他任何國家。

羅森斯坦表示，中國一直都希望能夠利用疫苗作為外交工具來改善與那些在疫情早期對中國行為感到不滿的國家的關係，擴大中國的影響力。

他說：「這種國際參與的動機至少在某種程度上，促使中國去抵消它在疫情爆發初期，應對失誤而在國際上引起的批評。」

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