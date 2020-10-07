風流富商想硬娶美麗外甥女 遭她爸槍殺分屍108塊

中國一名富商苑剛（Gang Yuan，音譯）於2015年在加拿大遭表姐夫趙利（Li Zhao，音譯）殺害，屍體還被切分成108塊。（圖擷自網路）

2020/10/07 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名富商苑剛（Gang Yuan，音譯）於2015年在加拿大遭表姐夫趙利（Li Zhao，音譯）殺害，屍體還被切分成108塊，近日判決出爐，據傳當年苑剛身邊有無數女人，竟還把主意打到表姐的女兒身上，甚至聲稱他與這個外甥女沒有血緣關係，趙利為此與他產生矛盾，之後更在衝突中開槍打死苑剛。卑詩省最高法院則以誤殺罪和辱屍罪，判處趙利10年半徒刑。

綜合媒體報導，來自黑龍江的苑剛生前是億萬富翁，在加拿大不僅擁有豪宅及豪華車，還有一座價值200萬加幣（約新台幣6000萬元）的小島。不過他私生活據傳也很複雜，有多名情婦及私生子，據傳跟至少68名女性有關，在他被殺後也有超過5名女子現身自稱是其妻子，並據此爭奪遺產。

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媒體消息指出，雖然身邊女人無數，42歲的苑剛竟還看上表姐的女兒趙一銘，甚至聲稱自己與表姐沒有血緣關係，硬要娶26歲的趙一銘（Florence Zhao），還提出若趙利同意就會分股份給他，趙利對此大為不滿，並痛罵苑剛亂倫、豬狗不如，兩人在苑剛的豪宅外發生衝突，趙利指控苑剛當時拿槌子意圖傷害他，他才開槍並打中苑剛。在發現苑剛被打死後，趙利又將苑剛切分成108塊並裝入塑膠袋，不過隨後立刻被返家的趙妻發現，並向警察告發此事。

針對這起案件，卑詩省最高法院以過失殺人罪和辱屍罪，判趙利10年6個月有期徒刑。由於先前趙利就因涉嫌殺害苑剛而遭拘留5年多，因此扣除下來苑剛只須再另外服刑2年又4個月。

苑剛生前提出想娶外甥女（見圖），與表姐夫為此發生衝突，並因此遭開槍射殺。（圖擷自網路）

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