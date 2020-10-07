被認證含錯誤訊息...貼文又被臉書刪掉！川普不滿回嗆了

川普把流感和武漢肺炎相提並論，強調「對多數人口來說並不致命」，貼文又被臉書刪除、推特隱藏。這讓川普相當不滿，再度推文回擊，要求「廢除《通訊端正法》第230條」。（路透，法新社，本報合成）

2020/10/07 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普過去就曾因被推特隱藏訊息而感到不滿，他出院後最新一波的貼文中，把流感和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相提並論，強調「對多數人口來說並不致命」，貼文又被臉書刪除、推特隱藏。這讓川普相當不滿，再度推文回擊，要求「廢除《通訊端正法》第230條（Communications Decency Act Section 230）」。

綜合媒體報導，川普推特官方帳號貼文5月曾被推特事實查核小組判定「表揚暴力」，還被認證為假訊息，此舉讓川普憤怒回擊「如果推特持續管制言論自由，那他將會控管推特」，隨後他簽署行政命令，並揚言廢止《通訊端正法》第230條，在此之後川普多篇貼文也曾遭臉書及推特下架。

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川普發布的一則貼文「流感季節來了！在有疫苗的情況下，每年仍有約10萬人因流感而死，但我們有因此封鎖我們的國家嗎？不，我們學著在這樣的環境中生活，就像我們學著和新冠病毒生活一樣，對多數人來說並不致命」，再度被臉書認證含有不正確資訊，推特也稱其散播了不實且可能有害的新冠病毒資訊，刪除、隱藏該貼文。

對此川普為了表達不滿，雖沒像5月那次連發多篇文，但他再度於推特發文，重申自身對於廢止《通訊端正法》第230條的立場，並藉此回擊貼文被刪除、隱藏的事件。

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川普推特全文

REPEAL SECTION 230!!! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 6, 2020

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