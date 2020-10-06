尼斯湖水怪現身？最新證據曝光！資深船長公布聲納影像

2020/10/07 01:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭「尼斯湖水怪傳說」已流傳數十年，1933年有人首度目擊水怪後，至今每年仍有無數專家及民眾前往當地，希望能親眼看到水怪。近日一名尼斯湖郵輪上的資深船長麥肯齊（Ronald Mackenzie）指稱，他的最新聲納上週三（9月30日）捕捉到尼斯湖水怪的聲納影像，若影像是真的，這頭尼斯湖水怪體長約33英呎（10公尺）。

綜合媒體報導，49歲的麥肯齊表示，他已經在尼斯湖中航行多年，上週三開船經過尼斯湖水域時，聲納上出現疑似尼斯湖水怪的聲納影像。麥肯齊說，當時他和遊客在中途站迴轉時，那裡水深620英呎，遊客非常興奮，因為他們剛剛看到一隻海鷹，但隨後他在聲納上看到水中一些更特別的東西。

麥肯齊說：「它正好在湖中央，大約558英尺深，它很長，大約33英呎（10公尺）。聲納信號約停留了10秒鐘才消失。」麥肯齊強調，他從16歲就在這邊工作，過去從沒見過類似這樣的東西。他說：「我相信湖裡有些東西，無論是大鰻魚、大蟳魚或者就是尼斯水怪。」

對此，聲納專家華萊士（Craig Wallace）表示，該照片「百分百真實」，但他認為這可能只是某種魚類。但尼斯湖觀察員費爾特姆（Steve Feltham）認為，這個聲納圖像是他看到的傳奇生物存在「最引人注目」的證據，直呼「我認為我們離尋找的答案越來越近了」。

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