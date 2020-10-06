武漢肺炎》英國實施宵禁影響經濟 專家：失業率上看8％

英國自上月執行宵禁以來，專家大膽預測，今年年底的工作將有可能失去56萬個工作機會，失業率更是上升到8％。（法新社）

2020/10/06 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國英格蘭地區自上月24日起便開始實施餐館、酒吧皆必須在晚上10點結束營業，然而專家也警告，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的影響，到今年年底勢必全英國的酒吧與餐館將會失去約56萬個工作機會，失業率更有可能攀升至8％！

根據《美聯社》報導，致力於為英國酒吧、餐館等餐廳發聲的組織─英國餐飲住宿業協會（UK Hospitality）執行長尼科爾斯（Kate Nicholls）表示，英格蘭地區實施宵禁加上民眾對酒吧等餐廳的不信任感，將嚴重打擊餐廳的營運。

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儘管不少的英國立法者及政治人物，包括曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）認為，必須嚴格執行宵禁，然而許多民眾卻並沒有遵守社交距離，甚至餐廳等服務業認為執行宵禁會「適得其反」。

尼科爾斯說，該組織於前幾週進行分析認為，由於受到疫情影響，到今年年底預計會失去56萬個工作機會，甚至失業率也預計將大幅上升至8％；她指出，之前英國封城雖然是由政府補貼民眾大部分的工資，然而目前仍有90萬接待人員無法重返工作崗位，政府應該積極想辦法確保民眾「在整個冬天都還能繼續工作」。

英國財政部長尚納克（Rishi Sunak）也說，政府自11月起僅會補貼民眾最高22％的工資，政府無法永遠負擔所有人的經濟開銷，英國實施休假津貼方案才讓失業率沒有急遽上升，但若是疫情持續延燒，「恐怕經濟即將要進入黑暗期」。

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