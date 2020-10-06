埃及政府欲強拆違章釀示威抗議 2人遭安全部隊槍殺600人被捕

由於埃及政府高壓決議要強拆違章建築，埃及民眾無力負擔罰款，憤而進行示威抗議，希望讓政府聽見他們的訴求。（路透）

2020/10/06 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕埃及最近很不平靜，由於埃及政府不顧民眾的反對，大舉拆除境內非法建築，民眾因無力負擔罰款憤而走上街頭示威，與鎮暴警察發生衝突，而示威過程中更導致2名抗議者遭警察殺害，並逮捕至少600人，加劇了民眾對政府的不滿。

根據《衛報》報導，由於埃及政府近期決定拆除所有違章建築，若要使農業土地的房屋合法化，民眾就必須繳交罰款；埃及總統塞西（Abdel-Fatah al-Sisi）在今年8月時更強硬表態，如果需要，「絕對會部署軍隊強制拆除違章建築」，

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然而埃及的經濟受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的影響，導致民眾無力負擔罰款，最後可能被迫無家可歸；住在偏鄉阿特菲（Atfih）的居民吉薩（Giza）說，這裡大多數的人都非常貧窮，而且幾乎無法養活小孩，更何況若要拆掉公寓，「那我們要住去哪裡」？

最後民眾被逼得只能上街抗議政府暴政，每當警察衝入村莊試圖逮捕示威者時，雙方都會爆發衝突，但在警方暫時撤退後，晚上還會再回來隨機逮人，因此在衝突中造成2名示威者被槍殺，數百人被拘留。

有批評人士指出，政府要求農業用地上的建築物必須合法化，根本就是掠奪土地，而且還是針對沒有選擇餘地的民眾開刀；塔里爾中東政策研究所（Tahrir Institute for Middle East Policy）研究員謝伊（Joey Shea）分析，政府的暴力行動並沒有熄滅民眾不滿的怒火，他們仍有持續上街抗戰到底的決心。

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