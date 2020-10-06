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    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實

    協助中國病毒學家閻麗夢（見圖）逃亡美國的中國反共富豪郭文貴近日透露，中共為阻止閻繼續爆料，已抓捕她在中國的母親；對此，閻麗夢5日證實，母親已被中國政府逮捕，但拒絕提供多細節。（圖擷取自Twitter）

    協助中國病毒學家閻麗夢（見圖）逃亡美國的中國反共富豪郭文貴近日透露，中共為阻止閻繼續爆料，已抓捕她在中國的母親；對此，閻麗夢5日證實，母親已被中國政府逮捕，但拒絕提供多細節。（圖擷取自Twitter）

    2020/10/06 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情殃及全球，協助中國病毒學家閻麗夢逃亡美國的中國反共富豪郭文貴近日透露，中共為阻止閻繼續爆料，已抓捕她在中國的母親；對此，閻麗夢5日證實，母親已被中國政府逮捕。

    綜合媒體報導，郭文貴3日參與前白宮首席策士班農（Steve Bannon）主持的直播節目「戰情室」（War Room）透露，為了威脅閻麗夢，中國警察已抓捕閻的母親，他上週與班農、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）共進晚餐時，向他們當面告知此事，朱利安尼當場拍桌大怒，並表示願盡其所能幫助閻麗夢。

    郭文貴強調，閻麗夢能夠展示病毒就是中共軍方生化武器的證據，絕非源於自然，而「中共軍方內部有將軍和我們站在一起，他們也想和我們一起推翻中共，建立新中國，他們很明確地告訴我，這是來自中共的生化武器」。

    根據《大紀元》報導，閻麗孟證實她母親已經遭到中共逮捕，但拒絕提供更多細節。閻麗夢先前曾指出，她逃亡到美國期間，中國政府已其住在中國的家人作為威脅。

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