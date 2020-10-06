各吹各的調！ 美學者籲美、歐、亞組聯盟對抗中國

美國國務卿龐皮歐（右）今日出席「美日印澳四國外長會議」，將在經濟與軍事上對抗中國，但歐盟各國的對中政策至今尚未達成一致；對此，美國學者呼籲，美國應與歐洲及亞洲盟友聯合抗中。（美聯社）

2020/10/06 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（6）日出席「美日印澳四國外長會議」，將在經濟與軍事上對抗中國，但歐盟各國的對中政策至今尚未達成一致；對此，美國學者呼籲，美國應與歐洲及亞洲盟友聯合抗中。

綜合媒體報導，龐皮歐原定4到8日訪問日本、南韓和蒙古三國，由於美國總統川普（Donald Trump）確診武漢肺炎，身為繼任第4順位的龐皮歐縮短行程，轉為參加在東京舉行的四國外長會議；此次會談除了確認四國將在防疫對策合作外，也將凸顯在自由貿易和法治等共同價值觀下，從經濟與軍事兩方面抗衡中國。

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美國組織印太聯盟 歐洲國家不認為中國有軍事威脅

根據《自由亞洲電台》報導，喬治·馬歇爾歐洲安全研究中心國際關系及安全研究院院長米希塔（Andrew A. Michta）在美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）舉辦的研討會中表示，「我們（美國）認為中國同時具有軍事和經濟威脅。雖然歐洲國家在對中國軍事威脅上的意識有所增強，但他們主要還是認為中國帶來的是經濟問題，而亞太地區的聯盟結構則不牢固」。

美國德克薩斯州聖托馬斯大學國際研究中心教授葉耀元受訪指出，「美國近年來疏於照料與歐洲盟友之間的關系。歐洲列強在經濟上與中國有更強烈的連結，同時也對美國的霸權角色有諸多不滿」。

米希塔為傳統基金會撰寫的論文特別提到「中國全球擴張的野心」，包括將自己塑造成歐亞大陸東部的世界霸主，打壓台灣，孤立並壓制日本，將美國推回到亞太地區的邊緣等；他在文中提醒國際社會應警惕中國與俄羅斯聯手，並提到中、俄正密切合作希望迫使歐洲和美國脫鉤。

中國與俄國聯手「全球擴張」 學者籲美歐聯盟抗衡

葉耀元說，雖然歐洲國家逐漸瞭解到中國威脅的迫切性，但目前仍不確定是否會「不計前嫌」與美國一起抗衡中國，「在安全議題上面，歐洲是會擔心中國資本與科技對自身國家的滲透。近日，我們也看到德國對中國人權問題的發難，最後到底是反對美國霸權的觀點或是抵抗中國維權的態勢會成為歐洲選邊站的核心依據，仍有待觀察」。

針對中國近年的侵略性行為是否會促使亞洲國家組成如「北大西洋公約組織」（NATO）聯盟的問題時，葉耀元表示：「這必須視中國在這些國家的影響力而定。畢竟多數國家都還在觀望，不願意馬上打出底牌；如果美國和中國真正實現斷交，或是兩國從冷戰轉成熱戰，屆時，所有國家都要放棄『模棱兩可』的態度，必須『選邊站』。」

美國德克薩斯州聖托馬斯大學國際研究中心教授葉耀元受訪表示，雖然歐洲國家逐漸瞭解到中國威脅的迫切性，但目前仍不確定是否會「不計前嫌」與美國一起抗衡中國。圖為德國總理梅克爾2日在歐盟外交政策高峰會。（歐新社）

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