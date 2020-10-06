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    軍情動態》20年來規模最大！英國伊麗莎白女王號航艦戰鬥群集結

    英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強。（擷取自英國皇家海軍官網）

    英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強。（擷取自英國皇家海軍官網）

    2020/10/06 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強，將為英國皇家海軍開創新世代，同時也強調英國皇家海軍已經準備好了。

    英國皇家海軍5日在網站上發佈「聲明」，指出皇家海軍的新航艦戰鬥群首次進行集結，為新世代行動起點，以英國航空母艦「伊麗莎白女王號」為中央，戰鬥群擁9艘軍艦、11架直升機及3000多名官兵，整合英國、美國與荷蘭等國，目前正在北海進行演訓。

    英國皇家海軍聲明表示，本次戰鬥群是歐洲領導的海軍部隊20年以來規模最大的，同時也是戰鬥力最強的，「伊麗莎白女王號」航艦戰鬥群指揮官摩爾豪斯（Steve Moorhouse）說，「英國新航艦戰鬥群是英國海上力量的化身，是現代化、勇敢的皇家海軍的核心」。

    他表示，「『伊麗莎白女王號』航艦由先進驅逐艦、護衛艦、直升機及潛水艇保護，同時還配有第5代戰鬥機，『伊麗莎白女王號』航艦可以隨時隨地從海上發動攻擊，伴隨著北約同盟夥伴，在最需要我們的時候，我們將準備好出擊，並且贏下勝利」。

    「伊麗莎白女王號」航艦戰鬥群包含了北約最先進的驅逐艦，Type 45飛彈驅逐艦鑽石號（HMS Diamond D34）、防衛者號（HMS Defender D36），美國「阿利伯克級」蘇利文號驅逐艦（DDG 68），英國護衛艦諾森柏蘭號護衛艦（HMS Northumberland F238）、肯特號（HMS Kent F78）以及荷蘭護衛艦埃弗森號（HNLMS Evertsen）。

    除此之外，英國皇家海軍輔助艦隊競潮號（RFA Tideforce）補給艦、維多利亞堡號（RFA Fort Victoria）補給艦將為戰鬥群進行補給。英國皇家海軍聲明提及，航艦戰鬥群將為英國的國際舞台角色帶來更多彈性及選項，除了打擊能力提高外，戰鬥群亦為英國的夥伴及盟友帶來安全，同時也為潛在的敵國帶來有效的嚇阻力量。

    英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強，圖為「伊麗莎白女王號」航艦。（擷取自英國皇家海軍官網）

    英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強，圖為「伊麗莎白女王號」航艦。（擷取自英國皇家海軍官網）

    英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強。（擷取自英國皇家海軍官網）

    英國皇家海軍近日公佈航空母艦「伊麗莎白女王號」戰鬥群首次集結畫面，不論是規模或是戰力，都是20年來最強。（擷取自英國皇家海軍官網）

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