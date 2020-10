吉爾吉斯國會大選傳舞弊 示威者衝政府機構1死近600人傷

2020/10/06 17:40

〔即時新聞/綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯在4日舉行國會大選,但由於傳出賄選疑雲引起反對派民眾不滿,質疑政府操縱選舉,造成至少有5000名示威者從昨晚(5日)開始在首都比斯凱克街頭示威抗議,並與鎮暴警力發生衝突,晚間憤怒的民眾甚至攻入國會大樓以及吉爾吉斯總統官邸,更有約2000名衝入拘留所釋放被控貪汙的前總統阿坦巴耶夫(Almazbek Atambayev);吉爾吉斯當局在今天表示,這場抗議活動造成1人死亡、至少590人受傷。

綜合外媒報導,由於在吉爾吉斯國會大選後,全國16個政黨中只有4個政黨得票率達到進入國會的7%門檻,而其中更有3個是支持現任總統、親俄的秦貝科夫(Sooronbai Jeenbekov)的政黨,引起選民質疑政府操縱選舉,首都比斯凱克從昨晚開始便有民眾上街抗議。

請繼續往下閱讀...

維安警察也隨即出動試圖驅散民眾,祭出高壓水槍擊催淚瓦斯壓制,甚至投擲震撼彈驅離在阿拉太廣場聚集的抗議民眾,而有部分憤怒的民眾更衝進總統官邸與國會大樓;另外也有約2000名示威者攻入吉爾吉斯國安委員會的所在大樓,並釋放在去年8月被控貪腐、被關押於此的前總統阿坦巴耶夫。

雖然秦貝科夫一度聲稱有某些勢力意圖政變,不過他隨後表示將與16個參選政黨領袖會面,也不排除會「取消有爭議的大選結果」;吉爾吉斯總統官邸在今天(6日)發聲明指出,秦貝科夫一直在與所有的政治勢力進行協商,直到當地時間今天凌晨2點,另外也指出這場抗議活動造成1人死亡,至少590人受傷。

Former Kyrgyz President Almazbek Atambayev was released by demonstrators from a detention center of the State Committee for National Security on Tuesday. https://t.co/qiumF2PPqQ pic.twitter.com/QmSokoFfaF