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    吉爾吉斯國會大選傳舞弊 示威者衝政府機構1死近600人傷

    吉爾吉斯在4日舉行國會大選，但由於傳出賄選疑雲引起反對派民眾不滿，質疑政府操縱選舉，造成至少有5000名示威者從昨晚（5日）開始在首都比斯凱克街頭示威抗議，憤怒的民眾甚至攻入國會大樓以及總統官邸。（法新社）

    吉爾吉斯在4日舉行國會大選，但由於傳出賄選疑雲引起反對派民眾不滿，質疑政府操縱選舉，造成至少有5000名示威者從昨晚（5日）開始在首都比斯凱克街頭示威抗議，憤怒的民眾甚至攻入國會大樓以及總統官邸。（法新社）

    2020/10/06 17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家吉爾吉斯在4日舉行國會大選，但由於傳出賄選疑雲引起反對派民眾不滿，質疑政府操縱選舉，造成至少有5000名示威者從昨晚（5日）開始在首都比斯凱克街頭示威抗議，並與鎮暴警力發生衝突，晚間憤怒的民眾甚至攻入國會大樓以及吉爾吉斯總統官邸，更有約2000名衝入拘留所釋放被控貪汙的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）；吉爾吉斯當局在今天表示，這場抗議活動造成1人死亡、至少590人受傷。

    綜合外媒報導，由於在吉爾吉斯國會大選後，全國16個政黨中只有4個政黨得票率達到進入國會的7%門檻，而其中更有3個是支持現任總統、親俄的秦貝科夫（Sooronbai Jeenbekov）的政黨，引起選民質疑政府操縱選舉，首都比斯凱克從昨晚開始便有民眾上街抗議。

    維安警察也隨即出動試圖驅散民眾，祭出高壓水槍擊催淚瓦斯壓制，甚至投擲震撼彈驅離在阿拉太廣場聚集的抗議民眾，而有部分憤怒的民眾更衝進總統官邸與國會大樓；另外也有約2000名示威者攻入吉爾吉斯國安委員會的所在大樓，並釋放在去年8月被控貪腐、被關押於此的前總統阿坦巴耶夫。

    雖然秦貝科夫一度聲稱有某些勢力意圖政變，不過他隨後表示將與16個參選政黨領袖會面，也不排除會「取消有爭議的大選結果」；吉爾吉斯總統官邸在今天（6日）發聲明指出，秦貝科夫一直在與所有的政治勢力進行協商，直到當地時間今天凌晨2點，另外也指出這場抗議活動造成1人死亡，至少590人受傷。

    另外也有約2000名示威者攻入吉爾吉斯國安委員會的所在大樓，並釋放在去年8月被控貪腐、被關押於此的前總統阿坦巴耶夫（白髮者）。（圖擷取自twitter）

    另外也有約2000名示威者攻入吉爾吉斯國安委員會的所在大樓，並釋放在去年8月被控貪腐、被關押於此的前總統阿坦巴耶夫（白髮者）。（圖擷取自twitter）

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