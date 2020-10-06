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    父親出海卻遭北韓射殺 兒致信文在寅：我爸被殺時國家做了什麼？

    李姓公務員之子寫信對文在寅直言：「在我爸爸被殘忍殺害的時候，這個國家在做些什麼？」圖為南韓政府出動船隻尋找李姓公務員遺體。（美聯社）

    李姓公務員之子寫信對文在寅直言：「在我爸爸被殘忍殺害的時候，這個國家在做些什麼？」圖為南韓政府出動船隻尋找李姓公務員遺體。（美聯社）

    2020/10/06 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓海洋水產部47歲李姓公務員，日前漂流到北韓後遭射殺焚屍，南韓海洋警察廳指李男欲向北韓投誠，李男胞兄李來進對此說法十分不滿，砲轟南韓當局應對草率，更要求國際介入展開調查。李來進更在10月5日公開李男兒子寫給南韓總統文在寅的信，信中駁斥南韓官方將父親定調為叛國者的說法，並要求恢復父親名譽，李男兒更不滿對文在寅直言：「在我爸爸被殘忍殺害的時候，這個國家在做些什麼？」

    根據南韓《中央日報》報導，李姓公務員之子在信中寫到，父親出事那天和往常一樣，說幾天就會回家，但是父親突然失蹤，面對新聞上播報的消息，他和年僅8歲的妹妹以及母親，對事件的真象一無所知，每天只能在痛苦中度過。李姓公務員之子泣訴，妹妹還以為爸爸出國去出差，每晚都會抱著父親的照片入睡，他說：「看到妹妹的樣子，我和媽媽的心早已破碎不堪。」

    李姓公務員之子指出，父親工作努力，曾多次獲得表揚，由於工作特殊，父親一個月只能回兩次家，他老來得女，對妹妹寵愛有加，對於他們來說，父親是最顧家的，而且爸爸從未學過游泳，身高180但體重只有68公斤，體型非常瘦，「政府說父親逆著海潮游了38公里，這種話試問有誰會相信？」

    至於北韓方面為何會得知父親的身分資訊，李姓公務員之子認為，當面對持槍的北韓軍人時，又有誰敢拒絕交代自己的來歷？在生命受到威脅之時，任誰都會拚命掙扎求生，但這些都只是國家的一面之詞，他和家人從未見過相關證據，也無法相信國家公佈的這些消息，甚至不能相信北韓在海中發現的就是他的父親。

    李姓公務員之子在信中質問文在寅：「如果現在遭受痛苦的是您的子女或孫子，您是否將會像現在一樣無動於衷？爸爸為什麼會去到那個地方？我想問，爸爸被困在那裡的時候，國家為救援爸爸做出了什麼努力？」並希望文在寅能夠洗刷父親所被冠上的「向北韓投誠」汙名。

    李來進10月5日公開李姓公務員兒子寫給文在寅的信。圖為李姓公務員胞兄李來進。（美聯社）

    李來進10月5日公開李姓公務員兒子寫給文在寅的信。圖為李姓公務員胞兄李來進。（美聯社）

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