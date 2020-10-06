武漢肺炎》不隔離、檢測量低！ 阿根廷確診突破80萬人

阿根廷目有全球最高的武漢肺炎陽性率，每10人就有6人發生感染，反映出檢測量低落以及過度寬鬆的防疫政策。（路透）

2020/10/06 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕牛津「Our World In Data」資料顯示，阿根廷目前有全球最高的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性率，每10人就有6人發生感染，反映出檢測量低落以及過度寬鬆的防疫政策，阿根廷週一（5日）累計已有80萬9728人感染武肺，過去7天平均每天新增1萬2500例，而死亡數亦在本週突破2萬人。

據《路透》報導，醫護專家對此表示，阿根廷的高確診率就是由於檢測量低落及寬鬆防疫政策所致，從8月的40%急遽攀升至上週的60%，布宜諾斯艾利斯兒科醫生坎伯里安（Carlos Kambourian）說，「有人在隔離嗎？有足夠的測試嗎？完全都沒有」，坎伯里安還直指阿根廷沒有在加強衛生控管，他說，「沒有阻止這類型傳染疾病的大戰略應用」。

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《路透》指出，阿根廷約4500萬人，相較之下，美國紐約州人口約2000萬，不到阿根廷的一半，但紐約州每天可檢測10萬人，檢測量是阿根廷的4倍，而紐約州的陽性率微微超過1%而已，阿根廷最早在3月20日實施封鎖，當時成效不錯，備受讚譽，但接下來為挽救已經衰退2年的經濟，阿根廷被迫放寬限制。

1名阿根廷衛生部門消息來源表示，確診患者很大一部分是來自於該國「DetectAr」計畫，該計畫將檢測重點放在檢測確診病患的接觸者，儘管如此，阿根廷政府仍承諾會提高檢測能量。目前阿根廷確診數排全球第8名，而在連續7天平均新增病例數和死亡人數則在全球前5名之內。

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