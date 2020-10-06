為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》不隔離、檢測量低！ 阿根廷確診突破80萬人

    阿根廷目有全球最高的武漢肺炎陽性率，每10人就有6人發生感染，反映出檢測量低落以及過度寬鬆的防疫政策。（路透）

    阿根廷目有全球最高的武漢肺炎陽性率，每10人就有6人發生感染，反映出檢測量低落以及過度寬鬆的防疫政策。（路透）

    2020/10/06 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕牛津「Our World In Data」資料顯示，阿根廷目前有全球最高的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性率，每10人就有6人發生感染，反映出檢測量低落以及過度寬鬆的防疫政策，阿根廷週一（5日）累計已有80萬9728人感染武肺，過去7天平均每天新增1萬2500例，而死亡數亦在本週突破2萬人。

    據《路透》報導，醫護專家對此表示，阿根廷的高確診率就是由於檢測量低落及寬鬆防疫政策所致，從8月的40%急遽攀升至上週的60%，布宜諾斯艾利斯兒科醫生坎伯里安（Carlos Kambourian）說，「有人在隔離嗎？有足夠的測試嗎？完全都沒有」，坎伯里安還直指阿根廷沒有在加強衛生控管，他說，「沒有阻止這類型傳染疾病的大戰略應用」。

    《路透》指出，阿根廷約4500萬人，相較之下，美國紐約州人口約2000萬，不到阿根廷的一半，但紐約州每天可檢測10萬人，檢測量是阿根廷的4倍，而紐約州的陽性率微微超過1%而已，阿根廷最早在3月20日實施封鎖，當時成效不錯，備受讚譽，但接下來為挽救已經衰退2年的經濟，阿根廷被迫放寬限制。

    1名阿根廷衛生部門消息來源表示，確診患者很大一部分是來自於該國「DetectAr」計畫，該計畫將檢測重點放在檢測確診病患的接觸者，儘管如此，阿根廷政府仍承諾會提高檢測能量。目前阿根廷確診數排全球第8名，而在連續7天平均新增病例數和死亡人數則在全球前5名之內。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》阿根廷確診破70萬例 民眾怒︰經濟、疫情毫無起色
    2020/09/27 13:20

    武漢肺炎》阿根廷確診破70萬例 民眾怒︰經濟、疫情毫無起色
    聯合國大會揭幕 川普將要求中國為疫情負責
    2020/09/22 22:45

    聯合國大會揭幕 川普將要求中國為疫情負責
    全球疫情新增31萬確診！唐綺陽感恩：台灣如諾亞方舟
    2020/09/19 19:18

    全球疫情新增31萬確診！唐綺陽感恩：台灣如諾亞方舟
    武漢肺炎》印度單日確診超過9.7萬人 連續2天突破全球紀錄
    2020/09/12 14:58

    武漢肺炎》印度單日確診超過9.7萬人 連續2天突破全球紀錄
    國際今日熱門
    國防MIT》海巡署「安平艦」8日後展開海試 最快可於11月中交船
    2020/10/05 13:24

    國防MIT》海巡署「安平艦」8日後展開海試 最快可於11月中交船

    武漢肺炎》南韓連5日百例以下 各地零星感染不斷防疫難放鬆
    2020/10/05 12:36

    武漢肺炎》南韓連5日百例以下 各地零星感染不斷防疫難放鬆

    關係早生變？脫北菁英爆：金正恩曾罵習近平「狗兒子」
    2020/10/05 12:51

    關係早生變？脫北菁英爆：金正恩曾罵習近平「狗兒子」

    武漢肺炎》傻眼！英國技術疏失 少算近1.6萬確診病例
    2020/10/05 12:05

    武漢肺炎》傻眼！英國技術疏失 少算近1.6萬確診病例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播