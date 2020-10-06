川普快速出院 外媒：或許是全球唯一獲得綜合3療法患者

美國總統川普。（路透）

2020/10/06 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普快速出院，引起外界議論，外媒分析，川普獲得了世界獨有的醫療，與一般大眾的情況相當不同。

《CNN》報導，川普得到了額外的關注以及最棒的治療，但他所獲得的治療待遇並不適用於一般大眾。報導指出，在住院之前，川普已經接受了Regeneron生技公司的實驗性抗體療法，這種療法能減緩病情，並已在275名患者的試驗中得到成效，但該療法尚未獲得美國食品藥物管理局的緊急使用授權，Regeneron表示，在收到「恩慈使用」（compassionate use）要求後，他們提供川普藥物。對多數病人而言，要得到「恩慈使用」必須經過漫長的申請歷程，但川普在確診後一天就得以使用。

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報導表示，除了實驗性抗體療法，川普還使用了瑞德西韋以及類固醇消炎藥地塞米松（dexamethasone），喬治華盛頓大學醫學教授瑞納（Jonathan Reiner）表示，川普應該是全球唯一接受這種3藥物組合醫療的患者，其中，瑞德西韋尚未得到美國食品藥物管理局對武漢肺炎的治療許可，但能夠用於緊急使用。使用上，瑞德西韋是透過靜脈注射，有5天的療程，因此患者需要住院，但川普有白宮醫療團隊，能在回家後得到一流的醫療服務。

瑞納推測，這些藥物都有副作用，且確診患者使用後仍有一定的死亡率，川普的醫生應該認為川普症狀嚴重。

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