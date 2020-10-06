為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》土耳其展開S-400防空系統實測 與美關係恐再次惡化

    土耳其10月5日至16日期間，會在北臨黑海的錫諾普周邊訓練場展開俄製S-400防空系統測試以及啟用程序，圖為俄國S-400防空系統。（歐新社）

    土耳其10月5日至16日期間，會在北臨黑海的錫諾普周邊訓練場展開俄製S-400防空系統測試以及啟用程序，圖為俄國S-400防空系統。（歐新社）

    2020/10/06 09:45

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其10月5日至16日期間，在北臨黑海的錫諾普周邊訓練場展開俄製S-400防空系統測試以及啟用程序，為了讓測試順利進行，土耳其政府透露，測試期間會依照S-400防空系統射程範圍發射10架靶機（Banshee）。

    《Defense world》報導，土國政府文件公告表示，「S-400防空系統測試會於10月5日至16日在錫諾普進行，檢驗S-400防空系統的戰備程度，包含雷達系統的偵測與追蹤能力、通訊系統能力以擊火力發射及指揮控制測試」。

    根據土國政府文件，土耳其總統先前已經授權初步啟用S-400防空系統，去年9月28日至10月2日期間，土耳其S-400防空系統在安卡拉附近機場上方進行偵測測試，亦是在這段時間中，傳出土耳其透過S-400系統成功追蹤自身F-16戰機與美國F-35戰機消息。

    S-400防空系統、10架靶機、相關無人機地面控制站以及所有必須配備都會在10月5日進駐錫諾普，而根據文件內容，一旦S-400防空系統部署到錫諾普後，將會向空中目標開火，由於美國政界疾呼要華府制裁購買俄製武器的土耳其，因此土國S-400防空系統啟用，恐怕會進一步激化美國與土耳其的對立關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》土耳其與俄國簽約 將引進第2批S-400防空系統
    2020/08/24 09:49

    軍情動態》土耳其與俄國簽約 將引進第2批S-400防空系統
    軍情動態》俄國軍工集團︰擬售土耳其第2套S-400防空系統
    2020/07/30 17:28

    軍情動態》俄國軍工集團︰擬售土耳其第2套S-400防空系統
    軍情動態》F-35戰機計畫有解？ 美國將從土國買入俄製S-400防空飛彈
    2020/06/30 10:07

    軍情動態》F-35戰機計畫有解？ 美國將從土國買入俄製S-400防空飛彈
    土耳其堅持購俄製飛彈 美拒絕交付F-35隱形戰鬥機
    2019/06/08 11:15

    土耳其堅持購俄製飛彈 美拒絕交付F-35隱形戰鬥機
    國際今日熱門
    軍情動態》日防衛裝備廳五週年 最大目標「出口軍備」卻陷苦戰
    2020/10/05 11:34

    軍情動態》日防衛裝備廳五週年 最大目標「出口軍備」卻陷苦戰

    國防MIT》海巡署「安平艦」8日後展開海試 最快可於11月中交船
    2020/10/05 13:24

    國防MIT》海巡署「安平艦」8日後展開海試 最快可於11月中交船

    川普確診後白宮首發員工信 不得前往白宮醫療部門檢測
    2020/10/05 10:45

    川普確診後白宮首發員工信 不得前往白宮醫療部門檢測

    確診後違反隔離規定搭車外出 川普：給粉絲驚喜
    2020/10/05 10:51

    確診後違反隔離規定搭車外出 川普：給粉絲驚喜 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播