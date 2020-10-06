軍情動態》土耳其展開S-400防空系統實測 與美關係恐再次惡化

土耳其10月5日至16日期間，會在北臨黑海的錫諾普周邊訓練場展開俄製S-400防空系統測試以及啟用程序，圖為俄國S-400防空系統。（歐新社）

2020/10/06 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其10月5日至16日期間，在北臨黑海的錫諾普周邊訓練場展開俄製S-400防空系統測試以及啟用程序，為了讓測試順利進行，土耳其政府透露，測試期間會依照S-400防空系統射程範圍發射10架靶機（Banshee）。

據《Defense world》報導，土國政府文件公告表示，「S-400防空系統測試會於10月5日至16日在錫諾普進行，檢驗S-400防空系統的戰備程度，包含雷達系統的偵測與追蹤能力、通訊系統能力以擊火力發射及指揮控制測試」。

請繼續往下閱讀...

根據土國政府文件，土耳其總統先前已經授權初步啟用S-400防空系統，去年9月28日至10月2日期間，土耳其S-400防空系統在安卡拉附近機場上方進行偵測測試，亦是在這段時間中，傳出土耳其透過S-400系統成功追蹤自身F-16戰機與美國F-35戰機消息。

S-400防空系統、10架靶機、相關無人機地面控制站以及所有必須配備都會在10月5日進駐錫諾普，而根據文件內容，一旦S-400防空系統部署到錫諾普後，將會向空中目標開火，由於美國政界疾呼要華府制裁購買俄製武器的土耳其，因此土國S-400防空系統啟用，恐怕會進一步激化美國與土耳其的對立關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法