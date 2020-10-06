日加強審查簽證防中竊資 羅冠聰：科技戰已從美中蔓延到日本

羅冠聰指出，日本政府出手，代表當前科技戰戰場已從美中兩國，延伸至英國、澳洲、日本等其他國家。（美聯社）

2020/10/06 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《讀賣新聞》昨報導，日本政府將嚴格審查境外人士簽證申請，原因是擔心與國安有關的尖端技術或資訊會透過留學生洩漏到中國手中。香港眾志創黨主席羅冠聰稍早在臉書指出，日本政府出手，代表當前科技戰戰場已從美中兩國，延伸至英國、澳洲、日本等其他國家。

羅冠聰在臉書分享日本政府將嚴格審查簽證消息，並說：「繼英美收緊留學生簽證審查、防止中共科技間諜之際，日本亦考慮加入戰圈！」除了加強國際學生和外國研究人員的簽證審查之外，有鑑於各國爭奪人工智慧及軍用雷射技術主導權，防衞省考慮在防衛政策局下，增添「經濟安全保障情報企劃官」一職，分析各國高科技發展動向之餘，會採取措施保護日本高科技技術，經濟產業省亦會花18.7億日圓，鼓勵公司和大學加強尖端技術管理，防止軍用敏感技術外流。

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羅冠聰指出，隨着中共盜取各國敏感技術的惡行日漸顯露，科技戰戰場已從美中兩國，延伸至英國、澳洲、日本等其他國家，尤其是當「中國製造2025」因貿易戰受挫、中共高舉「中國芯」口號要求短時間內發展自主芯片之際，各國只會加強審查，防止中共透過「企業併購」及「科技間諜」，盜取該國高端技術。

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