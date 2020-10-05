不談經濟改倡「考古」？學者：習近平忙著解決執政正當性問題

中共總書記習近平（圖中）上月開會強調「考古工作」，讓學術為黨服務；多位學者、專家指出，習近平希望通過考古和文物出土，為中共統治及其獨裁提供合法性與依據。（法新社資料照）

2020/10/06 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日持續對內加強中共黨中央的的威權與集中領導，中共總書記習近平上月開會強調「考古工作」，企圖讓學術為黨服務；對此，多位學者、專家指出，習近平希望通過考古和文物出土，為中共統治及其獨裁提供合法性與依據。

根據《美國之音》報導，中共總書記習近平9月28日在「中共中央政治局」第23次集體學習，提倡要努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學，他表示，「考古工作是一項重要文化事業，也是一項具有重大社會政治意義的工作」。

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美國哥倫比亞大學政治學博士王軍濤認為，習近平對考古工作的重視，目的是要解決執政正當性問題，「一個是他執政，共產黨執政的正當性。他想從中華民族的文化傳統，政治傳統，中國文明中去尋找精神和文化資源。第二個是，他可能甚至要突破共產黨的馬克思主義」。

王軍濤說，他發現習近平自稱馬克思主義者，但從來不提馬克思的文章，也不提馬克思的談話，反而經常在發言時大量引用中國古代的說法；習近平想作中國夢，做中國現代的大皇帝，強調考古學是在為此做鋪墊。

紐約城市大學政治學教授夏明表示，中國目前陷入跟全球切割的轉折點，從2008年以後，中國政府從過去喊的「同一個世界，同一個夢想」，轉變成「打造人類命運共同體」，這個轉變表現中共對世界的狂妄和改造世界的企圖，在國際社會引起反彈，這種反彈因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情殃及全球，演變成如今全世界跟中國對抗的局面。

夏明指出，在中共一黨專制下，不僅意識形態被牢牢掌握在中共手中，科學技術，學術藝術也要聽從所謂黨的領導和指揮，服務於黨的意志；中共對科學界、學術界的控制，使其成為中共權力的分支，這些領域製造出來的任何意識形態或思想產品，已經不是科學家或學者獨立完成、具有科學和邏輯的結果，完全是權力的結果。

中國問題專家章家敦（Gordon Chang）認為，習近平強調考古具有重大社會政治意義，是中共對其合法性惶恐不安的一種跡象；中共大張旗鼓強調考古重要性的另外一個目的，是為其領土主權，包括對中國南海大部分海域的主權聲索，提供所謂的證據和佐證。

根據《寒冬》報導，義大利宗教社會學家、新興宗教研究中心主任馬西莫‧英特羅維吉（Massimo Introvigne）撰文指出，中共對於歷史成果的挖掘、整理、闡釋，是對歷史有選擇性的使用，例如淡化中國文化中的宗教和精神因素，延續中國一貫不信神的神話，動員中國的「民族主義」，使其成為一個為中共服務的強大資源；正因如此，考古工作被習近平認為是治療中共目前面臨各種困境的良藥。

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