華春瑩酸川普遭中網民罵爆 胡錫進護航：「自乾近衛軍」別這麼賤

中國官方媒體《人民日報》旗下的《環球時報》總編輯胡錫進時常透過社論或是微博、推特發表「戰狼」言論。（彭博檔案照）

2020/10/05 23:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共外交部發言人華春瑩4日發文稱「希望所有的美國患者，都能得到像總統一樣最好的治療待遇」，暗諷美國總統川普享醫療特權。該推文一出，不僅遭到國外網民反感，還引發中國網民的罵聲，並揭發中國官員特權文化；中國《環球時報》總編輯胡錫進連忙跳出來護航，痛批這些人是美國「自乾近衛軍」（自帶乾糧擁護美國）、「能不這麼賤嗎？」

華春瑩在推特上對美國指桑罵槐，其言論被轉發到中國的網站後，不少中國網民反唇相稽，指出官員特權化才是中國最大的特色，眾高官搶佔了國家八成醫療資源，百姓卻只能自生自滅；還有人質問華春瑩：「中國人和習總書記的醫療待遇有一樣嗎？」、「真希望我國老百姓的治療待遇能和老幹部（退休官員）一樣啊」。

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對此，胡錫進5日在微博發文稱，外交部發言人說話是給外國人聽的，尤其是當他們使用推特說話的時候，無奈中國「大陸」有一幫美國政府的「自乾近衛軍」緊盯「大陸」外交部發言人的每一句話，常常是美國人還沒叫，他們就先叫起來了，「哈哈，能不這麼賤嗎？」

胡錫進直接批評這些在網上發表支持美國言論的人有立場的問題，他說，美國高官百般攻擊「大陸」，「大陸」外交官該怎麼做怎麼說，是很專業的事，有些評頭品足為美國打抱不平的人，很多還不是專業不專業的問題，而是「屁股坐歪了」。

華春瑩酸美國武肺患者「沒川普醫療待遇」， 網友回嗆中國也是。（美聯社）

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