陳屍大廈平台！香港美心集團家族女婿身亡 享壽70歲

香港知名「美心集團」家族的女婿周裕農今天被發現陳屍在香港鑽石會大廈平台，現場有大片血跡，疑似自21樓墜樓身亡。（法新社檔案照）

2020/10/05 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（5日）下午4點左右發生1起墜樓案件，1名男子陳屍在中環都爹利街，經查發現，死者為是香港知名食品企業「美心集團」家族的女婿，同時也是中國上海顏料大王周宗良的孫子周裕農，享壽70歲；其妻伍淑芬說：「我不想接受訪問。」

綜合港媒報導，今天下午4點左右，香港鑽石會大廈平台陳屍1名男子，被保全發現後報警處理，警方勘驗現場有大片血跡，調查男子疑似是從該大樓的21樓處墜下，現場並無遺留書信，詳細死因有待驗屍查明，死者是現年70歲的周裕農，遺孀68歲伍淑芬為香港知名食品企業「美心集團」家族成員。

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據了解，伍淑芬為美心食品母公司香港食品有限公司候補董事，在家中排行次女，其98歲的父親生下的長女伍淑清，去年曾多次公開批評反送中運動；伍淑芬在夫婿身亡後，對《香港01》表示：「不好意思，我不想接受訪問。」接著逕自掛斷電話。

死者周裕農具有海外銀行工作經歷，曾於日本東京銀行擔任顧問，又在美國芝加哥第一國民銀行擔任助理副總，港媒推測可能是久病厭世，不過具體事發原因仍然不明，還有待港警調查釐清。

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周裕農身亡享壽70歲，遺孀為香港知名食品企業「美心集團」成員、現年68歲的伍淑芬。（圖取自微博）

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