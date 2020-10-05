惡鄰！ 中國漁船非法捕撈太囂張 南韓打算「動武」

南韓中部地方海洋警察廳今（5）日表示，隨著非法捕撈的中國漁船急劇增加，海警打算使用共用武器（多人操作武器）來加強因應。圖為2017年印尼炸毀因非法捕撈扣押的中國漁船。（美聯社檔案照）

2020/10/05 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國漁船在鄰近國家眼中宛如惡霸，動不動就入侵海域非法捕撈。南韓中部地方海洋警察廳今（5）日表示，隨著非法捕撈的中國漁船急劇增加，海警打算使用「多人操作武器」來加強因應。

綜合南韓媒體報導，南韓海洋水產部和海警今日向國會提交報告顯示，去年在南韓西部海域（黃海）查獲或驅逐中國漁船非法越界捕撈共計6543艘次，較2017年的3074艘增加近113%；在西部海域的專屬經濟區（EEZ）附近出沒的非法中國漁船數量，10月以來日平均達360艘，較9月激增8成。

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報導指出，這些中國漁船主要趁黑夜進入南韓專屬經濟區，甚至成群結隊非法捕撈作業。海警推測，可能是南韓專屬經濟區捕魚量增加，加上海警因應武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以驅逐等非接觸方式因應，導致中國漁船非法捕撈情況越來越猖獗。

對此，南韓海警打算與海洋水產部所屬西海漁業管理團、海軍等單位合作執法，必要時使用「多人操作武器」。「多人操作武器」是較一般步兵裝備更大型，以中隊級以下小規模隊伍為單位操作。

另外，南韓海警正研擬組建用於執法的機動戰團，將依法嚴厲打擊非法捕撈的行為。

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