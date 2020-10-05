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    疫情重創致使380萬人「永久失業」！ 美國經濟復甦蒙陰霾

    武肺疫情重創美國經濟，不少企業、商家相繼宣布倒閉或裁員，美國失業人口也持續上升。（歐新社）

    武肺疫情重創美國經濟，不少企業、商家相繼宣布倒閉或裁員，美國失業人口也持續上升。（歐新社）

    2020/10/05 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，越來越多資料顯示，這場全球性的公衛危機已重創美國經濟，數百萬份工作將面臨「永遠消失」的窘境。原先不少勞工希望以無薪假的形式保住飯碗，但因為疫情遲遲未好轉，許多企業因虧本或倒閉，無奈選擇裁員，致使全美永久性失業的人數激增，也為美國的經濟復甦工作蒙上一層陰霾。

    綜合外媒報導，據美國勞工部勞動統計局（BLS）的資料顯示，今年9月的永久失業人數增加34.5萬人，全美多達380萬人「打破飯碗」，創下美國7年以來最高紀錄，且這筆數字還不包括被當局歸類為「臨時解雇」的人。當局指出，美國9月的失業人口中，被歸類為永久性失業的比例為35.6％，遠高於4月的11.1％；PNC金融服務集團首席經濟學家弗徹（Gus Faucher）就表示，這樣的狀況使美國在疫情後的經濟復甦工作堪憂。

    美媒指出，過去幾周的時間，迪士尼（Disney）、保險業巨頭全州保險（AllState）、航太業者聯合技術公司（Raytheon Technologies Corporation）都宣布裁員數千人；因為遲遲等不到政府金援，美國兩大航空公司美國航空（AAL）和美國聯合航空（UAL）在本月1日宣布開始裁員，規模達3.2萬人之多；另外跨國投資銀行高盛集團（he Goldman Sachs Group）原先表示在疫情期間不裁員，現在也撐不住疫情的影響，宣布裁掉上百人。

    對此，信安環球投資（Principal Global Investors）的首席策略師Seema Shah表示，隨著越來越多公司開始宣布倒閉或採取裁員措施，疫情留下的經濟瘡疤在第四季（即10、11、12月份）可能會更明顯；弗徹也表示，永久性失業數字激增的影響，將如漣漪般震盪整體美國經濟，在這樣艱困時局下，人們離開就業市場時間越久，就越難找到新工作。

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