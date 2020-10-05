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    軍情動態》美軍陸戰隊5000人將移防關島 組建濱海部隊抗中

    隨著中國在西太平洋的擴張野心日益膨脹，美國也在印太地區重新軍力部署，決定在關島興建新的軍事基地，並將部署在日本沖繩的約5000名美國陸戰隊移駐於此。圖為美軍陸戰隊。（歐新社）

    隨著中國在西太平洋的擴張野心日益膨脹，美國也在印太地區重新軍力部署，決定在關島興建新的軍事基地，並將部署在日本沖繩的約5000名美國陸戰隊移駐於此。圖為美軍陸戰隊。（歐新社）

    2020/10/05 21:53

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國在西太平洋的擴張野心日益膨脹，美國也在印太地區重新軍力部署，決定在關島興建新的軍事基地，並將部署在日本沖繩的約5000名美國陸戰隊移駐於此，之後也預計組建3個濱海作戰團，這座新建的軍事基地，也是美軍在關島70年來第一個新建軍營。

    綜合外媒報導，美軍在沖繩新建的陸戰隊基地布拉茲營（Camp Blaz）在10月1日正式成立，美軍計畫在未來5年內將駐紮在日本沖繩的第3海軍陸戰遠征軍約5000名駐日美軍，移駐往關島。

    這個軍事基地的成立，是為了分散美國陸戰隊的兵力分配，以防遭中國圍殲，並對中國施壓，對於美國增強軍事震攝以及防禦能力至關重要；未來轉調來關島的海軍陸戰隊中，只有1300名軍人會常駐在關島，而3700人則以輪調的方式移駐關島。

    此外，未來美國海軍陸戰隊還規劃組建3支濱海作戰團，其中2支部隊駐在日本，1支駐在關島，美國海軍陸戰隊訓練與教育司令部（TECOM）副司令艾亞姆斯（Kevin Iiams）陸戰隊少將表示，美軍必須擁有「可快速移動、難以被馬上偵查到」的反應部隊，即便屆時壟罩在中國或俄羅斯的武器攻擊範圍內也可發動強力反擊，「如果情勢已經超過軍事威攝的等級時，美軍也可以馬上派遣一支擁有強大火力的部隊，以進行危機處理」。

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