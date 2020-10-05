拆美援建築迎中國海軍？ 柬埔寨副總理︰太老舊才拆

近日傳出柬埔寨為了擴建與中國合作興建的海軍基地，不惜拆毀美國注資興建的港口設施，引起美國關注。圖為美國援助修建雲朗海軍基地紀念碑。（法新社）

2020/10/05 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨近日傳出為了擴建與中國合作興建的海軍基地，不惜拆毀美國注資興建的港口設施，引起美國關注，不過柬埔寨副總理兼國防大臣狄班（Tea Banh）強調，該建築物是因為老舊所以才拆除，內部的設立的機構已經遷移到另一處「比較好」的地方。

綜合外媒報導，位在柬埔寨南部的雲朗海軍基地（Ream Naval Base）因瀕臨泰國灣而成為戰略要地，由於地處位置鄰近南海南端，引起意圖控制南海的中國的覬覦；中國近年援助大量資金與柬埔寨合作，共同擴建雲朗海軍基地，《華爾街日報》去年更揭露中柬已達成秘密協議，允許中國軍艦停泊在雲朗海軍基地，不過狄班曾否認相關報導。

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然而華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布的最新衛星照顯示，雲朗海軍基地中有一部分美國出資興建的設施已經被拆毀，質疑是否是為是因應中國擴建的需要；CSIS指出，據信約可能在9月拆掉的這棟美國協助興建的建築物，原先是柬埔寨「海軍安全委員會戰術總部」所在地。

狄班雖然證實這種建築物在9月時被拆掉的消息，不過他強調是因為這種建築物「太過老舊，無法維持」的緣故，已計畫將轉移到雲朗北方約30公里、目前還在興建的新地點；針對中國在雲朗插旗的傳聞，狄班重申柬埔寨憲法規定不允許外國在境內興建軍事基地，有分析也指出，這位老謀深算的政治家不會冒著反華情緒的風險，尤其當地絕大多數的賭場與商業設施都是中資。

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