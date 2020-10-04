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    武漢肺炎》Kenzo創辦人高田賢三病逝巴黎 享壽81歲

    Kenzo品牌創辦人高田賢三（見圖）因武漢肺炎病逝法國。（法新社）

    Kenzo品牌創辦人高田賢三（見圖）因武漢肺炎病逝法國。（法新社）

    2020/10/05 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕Kenzo品牌創始人、時裝設計師高田賢三（Kenzo Takada）患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），週日（4日）病逝法國巴黎，享壽81歲。

    綜合媒體報導，服裝設計師高田賢三（Kenzo Takada）以「Kenzo」品牌領導世界時尚界，4日在法國巴黎美國醫院（American Hospital of Paris）病逝。

    高田賢三1939年2月27日生於日本兵庫縣姫路市，早年透過妹妹的時尚雜誌產生對時尚產品的興趣。高田原本在神戶市外國語大學念書，但因為不喜歡大學生活，在家人的反對下退學，並於1958年進入當時剛開始招收男學生的東京文化服裝學院。

    高田畢業後，1964年移居巴黎，1970年舉行第一場時裝發布會，創了KENZO奢侈品牌，其作品也成功登上ELLE雜誌封面。

    1971年，高田賢三的服裝系列在紐約和東京發布，隔年獲得「東京時尚編輯俱樂部」獎，1978年的馬戲團時裝秀更是讓他聲名大噪。後來高田也陸續發表男裝系列、香水產品，揚名國際。

    Kenzo於1990年代被法國奢侈品龍頭LVMH買下，高田也在1999年宣布退休，不過他仍繼續工作、創作，今年1月還宣佈新作，推出奢華室內設計及家居品牌K3。

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