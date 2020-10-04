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    軍情動態》美與摩洛哥簽協議 加強未來10年軍事合作

    美國國防部長艾斯培2日與摩洛哥外交部長布瑞塔簽署協議，將加強雙方未來10年的軍事合作。（法新社）

    美國國防部長艾斯培2日與摩洛哥外交部長布瑞塔簽署協議，將加強雙方未來10年的軍事合作。（法新社）

    2020/10/04 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）2日與摩洛哥外交部長布瑞塔（Nasser Bourita）簽署協議，將加強雙方未來10年的軍事合作，儘管該協議細節並未全部公開，但美國國防部表示，這份協議將允許彼此改進軍事合作關係，特別著重在每年由兩國所領導的「非洲雄獅」（African Lion）聯合軍事演習。

    綜合外媒報導，華府一直將摩洛哥視為非洲的重要盟友，尤其是在利比亞問題上，對摩洛哥方面而言，布瑞塔說，不論就戰略夥伴而言，或是「共同安全目標」而言，這份合約將是雙方的「軍事合作地圖」，摩洛哥皇家陸軍在聲明內直指「改善軍事整備程度」是最重要的事情。

    外媒指出，艾斯培到訪摩洛哥期間，與摩洛哥政府國防事務代表盧迪伊（Abdeltif Loudiyi） 及陸軍監察長會面，美國國防部表示，雙方就「區域問題、經濟議題及其他更多議題」進行討論。雙方簽署軍事合作協議，無疑是為了建立美方與北非區域的關係，遏止俄羅斯在地中海日益漸增的軍事能見度，著眼於莫斯科及中國在非洲的利益。

    然而，在艾斯培與摩洛哥簽署協議前，上週他才與突尼西亞簽了一份類似的10年協議，包含航行自由、共享情報及災害反應行動等，美國國防部補充提及，這份協議談了2年才達到共識，或許會成為美國未來與其他非洲國家政府的「協議藍圖」。

    而艾斯培此行亦有造訪阿爾及利亞，為2006年以來首次有美國國防部長跟該國領袖見面，不過雙方並未簽署任何協議。據了解，俄羅斯先前積極佈局阿爾及利亞，更傳出首批Su-35戰機就是要出口給阿爾及利亞，如今美方深化與非洲國家關係，未來美俄雙方恐在非洲掀起另一波角力。

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