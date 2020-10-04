可怕...澳洲女子頭痛不止 腦內竟有絛蟲幼蟲

澳洲1名25歲女子腦內出現絛蟲幼蟲，成為澳洲本土首起病例。（圖擷自American Society of Tropical Medicine and Hygiene）

2020/10/04 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼感染的？澳洲1名25歲女子頭痛不已，去醫院接受磁振造影檢查（MRI）後，發現可能是腦中的腫瘤所造成的，沒想到醫師開刀取出後赫然驚覺那不是腫瘤，而是包覆著絛蟲幼蟲的囊腫，這名患者則成為了澳洲本土首起絛蟲感染腦部的病例。

據《CNN》報導，治療女子的醫師團隊在《美國熱帶醫學與衛生期刊》（American Society of Tropical Medicine and Hygiene）發表論文，透露病患過去7年以來都有偏頭痛症狀，但原本只是1個月發作2、3次，最近卻變成長達1個星期都在頭痛，甚至出現視力模糊的情況，所以才會就醫檢查。

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院方安排手術後，在病患腦中取出充滿絛蟲幼蟲的囊腫。在以前，澳洲曾經有民眾前往非洲、亞洲和拉丁美洲等絛蟲盛行地旅遊，回國後才發現感染絛蟲，但這名患者從未出過國，因此被認定為澳洲本土第1起病例，幸好把囊腫移除後就康復了。

一般來說，人們若食用未煮熟的豬肉（豬隻是絛蟲的中間宿主）或含有絛蟲蟲卵的食物，就有可能感染絛蟲。通常來講，絛蟲是寄生在人類的腸道，這時宿主的排洩物若汙染到水源或種植作物的泥土，就會讓其他人遭受感染的風險。

收治澳洲女子的醫院表示，患者曾經當過咖啡師，工作期間被感染的風險極低，應該是在某種情況下誤食含有蟲卵的食物，才會讓絛蟲進入體內。

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