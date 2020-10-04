埃及「死者之城」59具古棺出土 現場開箱2500年木乃伊曝光

專家在記者會上現場開箱，棺木內保存完好的木乃伊曝光。（法新社）

2020/10/04 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前埃及考古隊在「死者之城」薩卡拉（Saqqara）發現未受破壞的墓穴，陸續挖掘出至少有2500年歷史的棺材，現已出土59具外觀鮮豔的棺木，現場開箱後，棺木內保存完好的木乃伊曝光。

木乃伊都帶有自己的名字跟頭銜，大多數棺材都藏有牧師和高級官員的木乃伊。（法新社）

綜合外媒報導，埃及考古隊在開羅以南的薩卡拉一處11公尺深的墓穴中，發現從未遭入侵破壞的墓穴，59具自下葬後再未被打開的棺材被挖掘出來，其外表的彩繪依然鮮豔，許多陪葬品也一併出土，成為埃及數十年來最重大的考古成果之一，埃及知名考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）興奮表示：「這項發現將傳遍全球，因為這是2020年在埃及發生的最重要發現。」

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在記者會上埃及文物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示：「這並不是發現的終點，這只是開始」，同時還現場打開兩具棺材，發現內有完整的木乃伊，木乃伊都帶有自己的名字跟頭銜，阿納尼透露大多數棺材都藏有牧師和高級官員的木乃伊。

薩卡拉是埃及境內一個古代大型墓地，位於開羅以南約30公里，在古埃及定都孟菲斯的時候，薩卡拉是孟菲斯的「死者之城」，這是繼去年在南部盧克索市（Luxor）附近發現30具古埃及棺木後，又一次在一個墓穴中發現如此多的棺材。

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