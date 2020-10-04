為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    埃及「死者之城」59具古棺出土 現場開箱2500年木乃伊曝光

    專家在記者會上現場開箱，棺木內保存完好的木乃伊曝光。（法新社）

    專家在記者會上現場開箱，棺木內保存完好的木乃伊曝光。（法新社）

    2020/10/04 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕日前埃及考古隊在「死者之城」薩卡拉（Saqqara）發現未受破壞的墓穴，陸續挖掘出至少有2500年歷史的棺材，現已出土59具外觀鮮豔的棺木，現場開箱後，棺木內保存完好的木乃伊曝光。

    木乃伊都帶有自己的名字跟頭銜，大多數棺材都藏有牧師和高級官員的木乃伊。（法新社）

    木乃伊都帶有自己的名字跟頭銜，大多數棺材都藏有牧師和高級官員的木乃伊。（法新社）

    綜合外媒報導，埃及考古隊在開羅以南的薩卡拉一處11公尺深的墓穴中，發現從未遭入侵破壞的墓穴，59具自下葬後再未被打開的棺材被挖掘出來，其外表的彩繪依然鮮豔，許多陪葬品也一併出土，成為埃及數十年來最重大的考古成果之一，埃及知名考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）興奮表示：「這項發現將傳遍全球，因為這是2020年在埃及發生的最重要發現。」

    在記者會上埃及文物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示：「這並不是發現的終點，這只是開始」，同時還現場打開兩具棺材，發現內有完整的木乃伊，木乃伊都帶有自己的名字跟頭銜，阿納尼透露大多數棺材都藏有牧師和高級官員的木乃伊。

    薩卡拉是埃及境內一個古代大型墓地，位於開羅以南約30公里，在古埃及定都孟菲斯的時候，薩卡拉是孟菲斯的「死者之城」，這是繼去年在南部盧克索市（Luxor）附近發現30具古埃及棺木後，又一次在一個墓穴中發現如此多的棺材。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    埃及「死者之城」27具古棺出土 歷經2500年顏色依然耀眼
    2020/09/21 11:33

    埃及「死者之城」27具古棺出土 歷經2500年顏色依然耀眼
    埃及又有重大考古發現！13具2500年古棺出土 從未被打開過
    2020/09/07 14:21

    埃及又有重大考古發現！13具2500年古棺出土 從未被打開過
    女權意識抬頭 埃及立法保護性犯罪受害者個資
    2020/08/19 11:47

    女權意識抬頭 埃及立法保護性犯罪受害者個資
    伊朗與西亞世界》埃及—利比亞問題與英義兩國
    2020/07/30 17:38

    伊朗與西亞世界》埃及—利比亞問題與英義兩國
    國際今日熱門
    川普確診》宣布確診後18小時 川普推特首發文
    2020/10/03 11:10

    川普確診》宣布確診後18小時 川普推特首發文

    川普確診》參議員接連染疫 國會考慮擴大篩檢
    2020/10/03 11:39

    川普確診》參議員接連染疫 國會考慮擴大篩檢

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    2020/10/03 14:21

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點

    軍情動態》亞塞拜然將安-2雙翼飛機改為無人機 誘使防空設施開火
    2020/10/03 11:49

    軍情動態》亞塞拜然將安-2雙翼飛機改為無人機 誘使防空設施開火

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播