2020/10/04 10:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),為即將到來的11月總統大選投下震撼彈,代表民主黨參選的拜登(Joe Biden)曾在美東時間2日在推特表示他將成為美國總統,而稍早又推文聲稱再過一個月就能叫妻子吉兒(Jill Biden)「第一夫人」了。

拜登稍早在推特推文中宣稱:「再過一個月我們就能叫拜登夫人『第一夫人』了。」並強調,目前美國正面臨著前所未有的危機。 但是他知道,美國人民有能力克服他們。

請繼續往下閱讀...

不過拜登連兩天發出「信心滿滿」的貼文,引起許多網友議論,許多網友紛紛留言:「在做夢?」、「我覺得這將是我們生命中最長的一個月。」、「我迫不及待地想在下個月的推文寫『這個可憐老人』了」。

One month until we can call @DrBiden our First Lady-Elect. pic.twitter.com/Yi6wxsonYP