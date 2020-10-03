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    威懾中國 印度成功試射帶核彈頭新型飛彈

    印度今天成功試射可攜帶核子彈頭的新型「英勇」（Shaurya）飛彈，射程可達800公里。（圖擷自AMCA）

    印度今天成功試射可攜帶核子彈頭的新型「英勇」（Shaurya）飛彈，射程可達800公里。（圖擷自AMCA）

    2020/10/03 23:23

    〔中央社〕中印在拉達克邊境的緊張局勢還無法緩解，印度今天在奧里薩省沿岸成功試射可攜帶核子彈頭的新型「英勇」（Shaurya）飛彈，射程800公里，具有威懾敵人作用。

    印度政府高層消息人士告訴亞洲新聞國際通訊社（ANI），新型「英勇」飛彈今天在奧里薩省（Odisha）沿岸試射成功，將引入戰略部隊服役，以補充現有類似飛彈的打擊能力。

    這名消息人士說，與印度軍方現役「英勇」飛彈相較，新型「英勇」飛彈更輕、更容易操作，並可打擊800公里外的目標。飛彈在朝目標飛行的最後階段，以超高音速飛行，敵人不易攔截。

    中印部隊5月初起在拉達克（Ladakh）東部中印實際控制線（LAC）對峙迄今，緊張局勢遲遲無法緩解。巴基斯坦也配合中國在印巴控制線（LoC）騷擾，印巴雙方近來不斷交火且互有死傷，讓印度面臨兩線作戰威脅。

    因此，印度最近頻頻試射飛彈，以對敵人產生威懾作用。

    兩天前，由印度自製阿瓊（Arjun）主戰坦克成功試射射程超過4公里的雷射導引反坦克飛彈。

    9月30日，印度成功試射增程版的布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈。這款飛彈同樣可攜帶核子彈頭，射程從300公里增至450公里。飛彈除陸基和海基版外，近年更發展出空射版的布拉莫斯飛彈，由蘇愷30（Su-30）戰機攜帶，擴大對中國的核威脅。

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