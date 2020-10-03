英國實施宵禁防疫 速食店超時4分鐘吞37000元罰單

倫敦警察廳對東倫敦的三家企業罰款1000英鎊（約37341新台幣），理由是因為他們違反了從上個月24日起生效的宵禁規定。而其中一家速食店僅僅超過規定時間4分鐘，卻仍然被罰款。示意圖。（法新社）

2020/10/03 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦警察廳對東倫敦的三家企業罰款1000英鎊（約新台幣37000元），理由是因為他們違反了從上個月24日起生效的宵禁規定。而其中一家速食店僅僅超過規定時間4分鐘，卻仍然被罰款。

綜合外媒報導，為了因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，英國首相強生（Boris Johnson）宣布9/24起，英格蘭地區的餐飲、酒吧業者必須在晚上10點結束營業，希望藉此減少民眾群聚時間。

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威爾斯和蘇格蘭也隨後跟進。威爾斯店家從晚上10點之後不可賣酒，必須在10點20分之前打烊；蘇格蘭的酒吧晚上10點打烊令也在25日生效。

據悉，這家超時4分鐘的企業是連鎖速食店Bim's Burgers，根據單據顯示，這筆訂單在10點成立，不過店員在10點04分才將餐點送到顧客手上，因此仍然算是違反規定而被開罰。

對此，Bim's Burgers表示，當時那位客人是在10點前進到店內的，他們如果要求客人離開似乎有點不合情理，他們認為，這只是一個出於善意的小錯誤。儘管自認為應該只受到口頭警告之類的處置，他們表示並不會埋怨警方的行動，會在之後讓員工更加謹慎地遵守法規。

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